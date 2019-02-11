Adnan Oktar örgütünün itirafçı kediciği Beril Koncagül konuştu! Küfür, taciz, tecavüz... 11.02.2019 10:52

İtirafçı olan ve etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edilen Adnan Oktar'ın 'gözde kediciklerinden' Beril Koncagül örgütle ilgili dehşete düşüren açıklamalarda bulundu. Bütün gün taciz, tecavüz ve şiddet gördüklerini ifade eden Koncagül, Oktar'la ilgili "Sadece kadınlarla ilişki kurmuyor. Çocukları da istismar ediyor" dedi ve Oktar'a göre cinsel ilişki yaşının kaç olduğunu da söyledi.