Açıklığa kavuştu! BİM'e girerken neden iki kapı var? Girerken neden 2 kapıdan geçiyoruz? BİM'in sahibi kim?
BİM'e girerken neden 2 kapıdan geçiyoruz suali, BİM'den alışveriş yapan milyonların merakla incelediği sual oldu. Mağazlarına giriş yaparken 2 kapıdan geçtiğimiz BİM, Türkiye'nin en çok mağazası olan zincir marketlerinden bir tanesi olarak öğreniliyor. Hergün milyonlarca farklı kişi tarafından ziyaret edilen BİM mağazalarının giriş kapılarının çift olmasının ise birçok farklı nedeni bulunuyor. Güvenlik ve hava sirkülasyonu sağlayan çift kapıların tasarım amacı ise çok farklı. Peki BİM'e girerken neden iki kapı var? Girerken neden 2 kapıdan geçiyoruz?
Türkiye'nin en çok tercih edilen zincir mağazaları arasında yer alan BİM mağazalarının girişlerinde ard arda 2 farklı kapı yer alıyor. Binlerce şubesinde girişlerin çift kapılı olmasının nedeni ise merak edildi. Hergün milyonlarca farklı kişi tarafından ziyaret edilen BİM mağazalarının giriş kapılarının çift olmasının ise birçok farklı nedeni bulunuyor. Güvenlik ve hava sirkülasyonu sağlayan çift kapıların tasarım amacı ise çok farklı.
Hava Sirkülasyonu Çift Kapı İle Sağlanıyor
Türkiye'den binlerce mağazası bulunan BİM'in çift kapılı olmasının nedenlerinden ilki olarak mağazalarda hava sirkülasyonunun sağlanması gösteriliyor. BİM mağazaların yaz aylarında soğuk havayı, kış aylarında ise sıcak havayı tutmaya yardımcı olan çift kapılı mekanizma, sıcaklığın ideal seviyelerde korunmasını sağlıyor.
BİM'E GİRERKEN NEDEN İKİ KAPIDAN GEÇİYORUZ?
Halkın büyük çoğunluğunun alışveriş için tercih ettiği marketlerden olan BİM'e girişte neden iki kapıdan geçilir?
Market alışverişlerinde sıklıkla tercih edilen BİM marketlerinde herkesin merakını uyandıran bir konu neden her şubesinde iki kapıdan geçilerek içeriye girildiği. Bu sorunun en doğru cevaplarını sizler için araştırdık.