Açıklığa kavuştu! BİM'de neden 2 kapıdan geçiyoruz? BİM'e girerken neden iki kapı var? BİM'in sahibi kim?

BİM'e girerken neden 2 kapıdan geçiyoruz suali, BİM'den alışveriş yapan milyonların merakla incelediği sual oldu. Mağazlarına giriş yaparken 2 kapıdan geçtiğimiz BİM, Türkiye'nin en çok mağazası olan zincir marketlerinden bir tanesi olarak öğreniliyor. Hergün milyonlarca farklı kişi tarafından ziyaret edilen BİM mağazalarının giriş kapılarının çift olmasının ise birçok farklı nedeni bulunuyor. Güvenlik ve hava sirkülasyonu sağlayan çift kapıların tasarım amacı ise çok farklı. Peki BİM'e girerken neden iki kapı var? Girerken neden 2 kapıdan geçiyoruz?

12.03.2021 08:51 - Son Güncelleme: 12.03.2021 08:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





