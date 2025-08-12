Açık büfe ve serpme kahvaltıda yeni dönem! Hükümet harekete geçti | İsrafa geçit yok

"YÜZDE 50'Sİ ÇÖPE GİDİYOR"



Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi ve Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, serpme kahvaltıların yüzde 50'sinin çöpe gittiğini söyledi. Bingöl, "Bu israf mekanların kişi sayısı dayatmasıyla daha da büyüyor. Mesela üç ya da dört arkadaş iki kişilik serpme kahvaltıyla rahatlıkla doyabilir ancak birçok mekan kişi sayısı dayatması yapıyor. Daha fazla ürün getiriyor. Bazılarına hiç el bile değmeden masadan alınıyor. Tabağa konulan ama dokunulmayan yiyecekler doğrudan çöpe gidiyor" dedi.



Otellerin açık büfelerinin de bir israf düzeni olduğu aktaran Bingöl, "Çok çeşit var deyip insanlar her şeyden alıyor ancak yemiyor. Milyonlarca lira çöpe gidiyor" diye konuştu. Türkiye'de gıda enflasyonuyla mücadele için öncelikle israfın önlenmesi gerektiğini vurgulayan Bingöl, "Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu olarak kapsamlı bir rapor hazırlıyoruz. İki ay içinde önce Cumhurbaşkanımıza sonra da ilgili kurumlara bu raporu sunacağız" ifadelerini kullandı.