9 Ocak Pazartesi okullar tatil mi? Van, Bayburt, Karaman, Burdur, Bilecik, Hakkari’de okullar tatil mi? Valilik açıklamaları son dakika!

Kar yüzünden tatil olan iller hangileri? Kar yağışı yeniden ülke sınırlarına ulaştı. Valiliklerden yapılacak açıklama bu kapsamda öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 9 Ocak 2023 yarın kar tatili var mı? Valilik MEB son dakika açıklaması var mı? İşte merak edilenler...