9 Ocak Pazartesi okullar tatil mi? Van, Bayburt, Karaman, Burdur, Bilecik, Hakkari'de okullar tatil mi? Valilik açıklamaları son dakika!
Kar yağışı için Meteoroloji'den son dakika alarmı geldi. 2023 yılına girdiğimiz şu günlerde yurdun büyük bir bölümü soğuk hava etkisine girmiş bulunuyor. Bu anlamda Meteoroloji'den açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki yarın 9 Ocak Pazartesi kar tatili var mı? Kar tatili olan iller hangileri? İşte MEB ve Valilik açıklaması ve son detaylar takvim.com.tr'de...
08.01.2023 20:26 - Son Güncelleme: 08.01.2023 20:26