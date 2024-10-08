8-31 Ekim ayı Kamu personel alımı ilanları! MSB, MEB, Adalet Bakanlığı memur alım başvuru şartları kariyer kapısı sayfasında

Başvurular, farklı eğitim düzeylerinden ve çeşitli meslek gruplarından adaylara hitap ediyor. Lisans, önlisans ve lise mezunları için uygun pozisyonlar, geniş bir yelpazede sunuluyor. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı gibi önemli kamu kurumları; memur, mühendis, öğretmen, sağlık personeli ve tekniker gibi birçok farklı pozisyonda alım gerçekleştirecek. Ayrıca bazı üniversiteler ve belediyeler de kendi bünyelerinde çalışacak uzman personel arayışında.