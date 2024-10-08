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8-31 Ekim ayı Kamu personel alımı ilanları! MSB, MEB, Adalet Bakanlığı memur alım başvuru şartları kariyer kapısı sayfasında

Birçok kamu ve özel sektör kurumu, 2024 yılı için farklı alanlarda yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı bakanlıklar, üniversiteler ve çeşitli devlet kurumları, nitelikli insan kaynağını bünyelerine katmak adına sözleşmeli personel alım ilanlarını peş peşe yayımlıyor. Eğer siz de kariyerinizde yeni bir adım atmak ya da kamuda yer almak istiyorsanız, bu ilanlar tam size göre olabilir.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 10:45 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 10:42
8-31 Ekim ayı Kamu personel alımı ilanları! MSB, MEB, Adalet Bakanlığı memur alım başvuru şartları kariyer kapısı sayfasında

Başvurular, farklı eğitim düzeylerinden ve çeşitli meslek gruplarından adaylara hitap ediyor. Lisans, önlisans ve lise mezunları için uygun pozisyonlar, geniş bir yelpazede sunuluyor. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı gibi önemli kamu kurumları; memur, mühendis, öğretmen, sağlık personeli ve tekniker gibi birçok farklı pozisyonda alım gerçekleştirecek. Ayrıca bazı üniversiteler ve belediyeler de kendi bünyelerinde çalışacak uzman personel arayışında.

8-31 Ekim ayı Kamu personel alımı ilanları! MSB, MEB, Adalet Bakanlığı memur alım başvuru şartları kariyer kapısı sayfasında

📊 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

💻 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 8 Ekim 2024 Salı günü itibarıyla 🏛️ Sermaye Piyasası Kurulu, İdari ve Mali İşler Dairesi için 💻 sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı yayımladı. Bu görevde yer almak isteyen adayların detaylı bilgilere ulaşmak için kuruluşun resmi internet sitesini ziyaret etmeleri gerekmektedir.

8-31 Ekim ayı Kamu personel alımı ilanları! MSB, MEB, Adalet Bakanlığı memur alım başvuru şartları kariyer kapısı sayfasında

⚖️ Yargıtay Başkanlığı

💻 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı 11 Ekim 2024 Cuma günü ⚖️ Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilan kapsamında, 💻 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak. Başvuru detaylarına ⚖️ Yargıtay'ın resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.

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