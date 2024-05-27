7 ve üstü şiddetindeki İstanbul depreminden en çok etkilenecek ilçeler belli oldu! 2029 yılına kadar...

İstanbul büyük bir deprem tehlikesi ile karşı karşıya. 2023 yılında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan yeni rapora göre, Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük depremin olası etkileri ve risk taşıyan bölgeler detaylı bir şekilde sıralandı. İstanbul'un birçok ilçesi özellikle deprem riski taşıyan yapıların yoğun olduğu bölgeler ciddi risk altında.