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7 ve üstü şiddetindeki İstanbul depreminden en çok etkilenecek ilçeler belli oldu! 2029 yılına kadar...

İstanbul büyük bir deprem tehlikesi ile karşı karşıya. 2023 yılında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan yeni rapora göre, Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük depremin olası etkileri ve risk taşıyan bölgeler detaylı bir şekilde sıralandı. İstanbul'un birçok ilçesi özellikle deprem riski taşıyan yapıların yoğun olduğu bölgeler ciddi risk altında.

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 09:15 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 09:25
7 ve üstü şiddetindeki İstanbul depreminden en çok etkilenecek ilçeler belli oldu! 2029 yılına kadar... 1

AFAD'ın İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı'na (İRAP) göre, Adalar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Maltepe, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu ve Sultanbeyli ilçeleri deprem riski açısından özellikle dikkat çekiyor.

7 ve üstü şiddetindeki İstanbul depreminden en çok etkilenecek ilçeler belli oldu! 2029 yılına kadar... 2

BEKLENEN HASARLAR NE BOYUTTA?

Zeytinburnu'nda 5 bin 334, Avcılar'da 7 bin 39, Küçükçekmece'de ise 12 bin 244 yapının ağır hasar alması bekleniyor.

7 ve üstü şiddetindeki İstanbul depreminden en çok etkilenecek ilçeler belli oldu! 2029 yılına kadar... 3

Bu ilçelerdeki yapı stoğunun eski olması ve zemin koşullarının sıvılaşmaya müsait olması, olası bir depremde hasarın boyutlarını artırıyor.

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