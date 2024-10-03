50-55-60-65-70 KPSS puanı ile memur personel alımı: En az kaç puan isteniyor? Lise, ön lisans, lisans...

Kamu Kurum ve Kuruluşları bünyelerindeki personel eksikliğini gidermek amacıyla farklı kadrolarda ve niteliklerde memur alımlarını sürdürüyor. Öte yandan KPSS'de düşük puan almış olmak ise başvurmaya engel değil. Düşük KPSS puanı ile başvuru yapma imkanı sunan kurumların ilan detaylarını aşağıda paylaşıyoruz...

KPSS puan şartı nedir? Mevcut ilanlara başvuru yapabilmek için adayların öncelikle 2022 veya 2023 yıllarında ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavından puan almış olmaları gerekiyor. Lise mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puan türlerinde en az 50, 55, 60, 65 veya 70 puan almak kamu kadrolarına girebilmek için kritik bir şart olarak öne çıkıyor.