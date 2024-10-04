5-31 Ekim ilanları açıldı: İŞKUR 109.938 işçi alımı yapacak! Temizlikçi, acil tıp teknisyeni, aşçı, bulaşıkçı...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2024 yılı için geniş çaplı bir personel alımına hazırlanıyor. İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre toplam 109.938 kişilik istihdam fırsatı iş arayan vatandaşlarla buluşuyor. Farklı eğitim seviyelerinden adayların başvurabileceği kadrolar arasında temizlik görevlisinden çocuk gelişimcisine, güvenlik görevlisinden depo işçisine kadar geniş bir yelpaze yer alıyor. Başvurular ise e-şube üzerinden online olarak gerçekleştirilebilecek.

Hangi Meslek Gruplarında Alım Yapılacak? İŞKUR'un gerçekleştireceği alımlar, farklı sektörlerde istihdam fırsatları yaratıyor. Başvurular, temizlik görevlisi, çocuk gelişimci, güvenlik görevlisi, depo işçisi, büro memuru, bulaşıkçı, aşçı yardımcısı, şoför gibi çok çeşitli pozisyonlar için açıldı. Ayrıca sağlık sektöründe istihdam edilmek üzere acil tıp teknisyeni gibi sağlık personelleri de bu alım kapsamında değerlendirilecek.