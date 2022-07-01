25 milyarlık vurgunda şok detaylar! Her delikten para fışkırdı! Erol Evcil’i öldürmek için kiralık katil...

Demir-çelik fiyatlarını manipüle eden, tam 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan suç örgütlerine düzenlenen operasyonda yakalanan Erol Evcil'in 3 büyük demir-çelik firmasına 'çöktüğü' ortaya çıkmıştı. "Erol Evcil ile NURSAN'a çöktü" iddiaları gündeme geldiğinde ise Alaattin Çakıcı, o dönem yaptığı açıklamada Hüseyin Eryılmaz'ın 50 milyon dolar borcu olan Evcil'i kiralık katil tutarak öldürmeyi düşündüğü söylemişti.