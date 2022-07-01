25 milyarlık vurgunda şok detaylar! Her delikten para fışkırdı! Erol Evcil'i öldürmek için kiralık katil...
Demir-çelik fiyatlarını manipüle ederek 105 milyar liralık sahte fatura düzenleyen ve kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan Erol Evcil ismiyle bilinen Erol Eşrefoğlu, Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak'ın liderliğini yaptığı suç örgütlerine operasyon düzenlenmişti. Operasyon sonrası örgütlerle ilgili şoke eden detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Örgüte ait basılan mekanlarda her delikten balya balya para fışkırmasının yanı sıra, cinayet iddiaları da bulunuyor. İşte detaylar...
01.07.2022 08:50 - Son Güncelleme: 01.07.2022 08:50
Demir-çelik fiyatlarını manipüle eden, tam 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan suç örgütlerine düzenlenen operasyonda yakalanan Erol Evcil'in 3 büyük demir-çelik firmasına 'çöktüğü' ortaya çıkmıştı. "Erol Evcil ile NURSAN'a çöktü" iddiaları gündeme geldiğinde ise Alaattin Çakıcı, o dönem yaptığı açıklamada Hüseyin Eryılmaz'ın 50 milyon dolar borcu olan Evcil'i kiralık katil tutarak öldürmeyi düşündüğü söylemişti.
ÖZEL JETE EL KONDU
Erol Evcil'e ait 20 milyon dolarlık özel jetin pazartesi günü Evcil'in arkadaşlarını getirmek için Paris'e uçtuğu belirlendi. Mali polis, pilot ile temasa geçerek bir an önce Türkiye'ye dönüş yapması konusunda uyardı. İstanbul Havaalanına inen özel jete el konularak hangara çekildi.