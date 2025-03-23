24 Mart Pazartesi İstanbul kapalı yollar tam liste! İstanbul Valiliği alternatif güzergahları duyurdu

İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yayımlanan basın açıklamasında, güvenlik gerekçeleriyle trafiğe kapatılacak yollar ve vatandaşların kullanabileceği alternatif güzergahlar açıkça belirtildi.
🚧 KAPANACAK YOLLAR (23 MART 2025 - SAAT 16.00 İTİBARİYLE)
🚫 Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
🚫 Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
🚫 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
🚫 Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
🚫 Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
🚫 Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
🚫 Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar
🚫 Sahil Kennedy Caddesi (Samatya – Sirkeci arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar
🚫 Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
🚫 Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
🚫 Galata Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar
🚫 Atatürk Köprüsü (Unkapanı) ve buraya çıkan tüm yollar
✅ 10. Yıl Caddesi
✅ Namık Kemal Caddesi
✅ Sahil Kennedy Caddesi (Yedikule yönü)
✅ E-5 / D100 Karayolu