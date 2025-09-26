24 Ekim Diyanet cuma namazı ezan saati, vakti: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Cuma namazının farziyeti, bizzat Kur'an-ı Kerim'in Cuma Suresi 9. ayetiyle sabitlenmiştir: "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp Allah'ı anmaya koşun." Bu ilahi emir, Cuma namazının sıradan bir ibadet olmadığını, Müslüman toplumunun birlik ve beraberliğini simgeleyen haftalık en büyük buluşması olduğunu gösterir.

Bu kapsamlı rehberimizde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en güncel kaynaklarından faydalanarak; Cuma namazının tüm detaylarını, adım adım kılınışını, rekat sayısını, farz mı sünnet mi olduğunu ve il il Cuma namazı vakitlerini sizler için hazırladık.