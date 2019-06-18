2019 YÖK Atlas tercih robotu giriş ekranı! Üniversite sınavı YKS TYT AYT puan hesaplama nasıl yapılır?

2019 YKS soru ve cevaplarına bakıp puan durumunu öğrenen öğrenciler şu günlerde büyük heyecan ve stres altında. Bu sene ilk kez uygulanan YKS sınavı kafaları karıştırdı. YKS puanına göre en doğru üniversite tercihini yapmak isteyen adaylar için YÖK atlas robotunu erişime açtı. Peki YÖK atlas robotu nasıl çalışıyor, nasıl tercih sıralaması yapıyor? YÖK Atlas, lisans tercih sihirbazında son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapmanızı sağlıyor. YÖK Atlas, Yükseköğretim Kurumları'nın (YÖK) özellikle tercih sürecinde üniversite adaylarına doğru tercih yapmaları için destek olacak bir program olarak tasarlandı.

18.06.2019 14:31 - Son Güncelleme: 18.06.2019 14:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





