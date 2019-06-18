2019 YÖK Atlas tercih robotu giriş ekranı! Üniversite sınavı YKS TYT AYT puan hesaplama nasıl yapılır?
2019 YKS soru ve cevaplarına bakıp puan durumunu öğrenen öğrenciler şu günlerde büyük heyecan ve stres altında. Bu sene ilk kez uygulanan YKS sınavı kafaları karıştırdı. YKS puanına göre en doğru üniversite tercihini yapmak isteyen adaylar için YÖK atlas robotunu erişime açtı. Peki YÖK atlas robotu nasıl çalışıyor, nasıl tercih sıralaması yapıyor? YÖK Atlas, lisans tercih sihirbazında son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapmanızı sağlıyor. YÖK Atlas, Yükseköğretim Kurumları'nın (YÖK) özellikle tercih sürecinde üniversite adaylarına doğru tercih yapmaları için destek olacak bir program olarak tasarlandı.
YÖK Atlas, Yükseköğretim Kurumları'nın (YÖK) özellikle tercih sürecinde üniversite adaylarına doğru tercih yapmaları için destek olacak bir program olarak tasarlandı. YÖK Atlas, lisans tercih sihirbazında son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuluyor. YÖK Atlas tercih robotu doğru tercih için öğrencilere kılavuz oluyor. 2019 YKS TYT AYT puan hesaplama nasıl yapılır sorusuna yanıt arayan öğrenciler tercih robotu hakkında da araştırma yapıyor. YKS TYT AYT sınavları 15-16 Haziran tarihlerinde tamamlandı. Sınavların ardından YKS puan hesaplama nasıl yapılır sorusu merak konusu oldu. YÖK Atlas tercih robotu da gündem oldu. Puanlarını hesaplayan ve taban puanlara göre doğru tercih yapmak isteyen öğrenciler, tercih robotu rehberliğinden faydalanmak istiyor.
Önlisans tercih sihirbazında ise son 2 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuyor. Net Sihirbazı, üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir. YGS-LYS Net Sihirbazı ile bu sorular en güvenilir şekilde yanıt buluyor.
2018 YKS sonuç puanını öğrenen öğrenciler şimdi de en uygun üniversite için tercih arayışında. 230 puanla, 250 puanlar, 280 puanla nereye girerim diye araştıran öğrenciler için YÖK tercih sihirbazı atlar robotunu erişime açtı. YÖK atlas robotunda öğrenciler puanını göre üniversitelerin taban-tavan puanları görecek ve tercih sıralamasını kolayca yapabilecek.
YKS'DE BARAJ PUANI VAR MI?
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.