20 TL'de bu detayı gören yok! Fırsatı tepen başını taştan taşa vuracak! Meğer on binlerce lira ediyormuş. Geçtiğimiz yıl pek çok haber sitesi hatalı basım paralarla ilgili yaşanan gelişmeleri okuyucularına aktardı. 5-10-20-50-100 ve 200 TL'lik banknotların sağ köşesinde yer alan basım hatası dikkat çekerken paraları koleksiyoncular için 30, 40, 50, 100 bin liraya kadar satışa sunan vatandaşlar oldu. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde yazması gerekenden bir tane az sıfır yazdığını gören vatandaşlar bu hatalı basım paraları internet üzerinden satıyor. Aynı zamanda çoğu kişi de paraların sahte olduğunu düşünerek bankaya gidiyor. Paranın sahte olmadığı gerçeği bankaya götürünce ortaya çıkıyor. Bankada yapılan incelemelerin ardından paranın hatalı basıldığı tespit edildi.