20 TL'de bu detayı gören yok! Fırsatı tepen başını taştan taşa vuracak! Meğer on binlerce lira ediyormuş
Yaşamımızı sürdürebilmemiz için en önemli araçlardan birisi de paradır. Temel ihtiyaçlarımızı karşılayabilmemiz için hayatın her alanında paraya mutlaka ihtiyacımız oluyor. Özellikle son dönemde hatalı basım paralar büyük ilgi topluyor. Devletlerin merkez bankalarında basılan bazı banknotlarda çeşitli basım hataları olabiliyor. Bu paralar koleksiyonerler tarafından yakından takip ediliyor. İlgisi olanlar için bu paralara denk gelen vatandaşlar ise paraları satışa sunuyor. Hatalı basım banknotlar yoğun ilgi görürken koleksiyonerler bu paraları almak istiyor. İnternette yayınlanan bu tarz haberleri gören vatandaşlar ise cüzdanlarındaki paralarda herhangi bir hata olup olmadığını kontrol ediyor.
20 TL'de bu detayı gören yok! Fırsatı tepen başını taştan taşa vuracak! Meğer on binlerce lira ediyormuş. Geçtiğimiz yıl pek çok haber sitesi hatalı basım paralarla ilgili yaşanan gelişmeleri okuyucularına aktardı. 5-10-20-50-100 ve 200 TL'lik banknotların sağ köşesinde yer alan basım hatası dikkat çekerken paraları koleksiyoncular için 30, 40, 50, 100 bin liraya kadar satışa sunan vatandaşlar oldu. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde yazması gerekenden bir tane az sıfır yazdığını gören vatandaşlar bu hatalı basım paraları internet üzerinden satıyor. Aynı zamanda çoğu kişi de paraların sahte olduğunu düşünerek bankaya gidiyor. Paranın sahte olmadığı gerçeği bankaya götürünce ortaya çıkıyor. Bankada yapılan incelemelerin ardından paranın hatalı basıldığı tespit edildi.
5 LİRAYA 50 BİN LİRA İSTİYOR
Sezgin Yılmaz, bir markette alışveriş yaptıktan sonra aldığı 5 liranın hatalı basıldığını fark etti. 5 TL'nin sağ üst köşesinde '5'in yarısının olmadığını görünce şaşırdığını söyleyen Yılmaz, banknotu Merkez Bankası'na götürdü. Paranın hatalı basım olduğunu öğrenen Sezgin Yılmaz, 5 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı.
Koleksiyonculardan bana ulaşmalarını istiyorum. Bendeki hatalı basımı yapılan 5 liranın piyasa değeri 70-80 bin diyorlar. Benim şu an acil ihtiyacım olduğundan ben bu parayı 50 bin TL'ye satmak istiyorum. İlgilenen olursa lütfen bana ulaşsınlar" dedi.