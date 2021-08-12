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Haberler Güncel 20 TL'de bu detayı gören yok! Fırsatı tepen başını taştan taşa vuracak! Meğer on binlerce lira ediyormuş

20 TL'de bu detayı gören yok! Fırsatı tepen başını taştan taşa vuracak! Meğer on binlerce lira ediyormuş

Yaşamımızı sürdürebilmemiz için en önemli araçlardan birisi de paradır. Temel ihtiyaçlarımızı karşılayabilmemiz için hayatın her alanında paraya mutlaka ihtiyacımız oluyor. Özellikle son dönemde hatalı basım paralar büyük ilgi topluyor. Devletlerin merkez bankalarında basılan bazı banknotlarda çeşitli basım hataları olabiliyor. Bu paralar koleksiyonerler tarafından yakından takip ediliyor. İlgisi olanlar için bu paralara denk gelen vatandaşlar ise paraları satışa sunuyor. Hatalı basım banknotlar yoğun ilgi görürken koleksiyonerler bu paraları almak istiyor. İnternette yayınlanan bu tarz haberleri gören vatandaşlar ise cüzdanlarındaki paralarda herhangi bir hata olup olmadığını kontrol ediyor.

DHA
İHA
12.08.2021 16:59 - Son Güncelleme: 12.08.2021 16:59
20 TL’de bu detayı gören yok! Fırsatı tepen başını taştan taşa vuracak! Meğer on binlerce lira ediyormuş

20 TL'de bu detayı gören yok! Fırsatı tepen başını taştan taşa vuracak! Meğer on binlerce lira ediyormuş. Geçtiğimiz yıl pek çok haber sitesi hatalı basım paralarla ilgili yaşanan gelişmeleri okuyucularına aktardı. 5-10-20-50-100 ve 200 TL'lik banknotların sağ köşesinde yer alan basım hatası dikkat çekerken paraları koleksiyoncular için 30, 40, 50, 100 bin liraya kadar satışa sunan vatandaşlar oldu. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde yazması gerekenden bir tane az sıfır yazdığını gören vatandaşlar bu hatalı basım paraları internet üzerinden satıyor. Aynı zamanda çoğu kişi de paraların sahte olduğunu düşünerek bankaya gidiyor. Paranın sahte olmadığı gerçeği bankaya götürünce ortaya çıkıyor. Bankada yapılan incelemelerin ardından paranın hatalı basıldığı tespit edildi.

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20 TL’de bu detayı gören yok! Fırsatı tepen başını taştan taşa vuracak! Meğer on binlerce lira ediyormuş

5 LİRAYA 50 BİN LİRA İSTİYOR

Sezgin Yılmaz, bir markette alışveriş yaptıktan sonra aldığı 5 liranın hatalı basıldığını fark etti. 5 TL'nin sağ üst köşesinde '5'in yarısının olmadığını görünce şaşırdığını söyleyen Yılmaz, banknotu Merkez Bankası'na götürdü. Paranın hatalı basım olduğunu öğrenen Sezgin Yılmaz, 5 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı.

20 TL’de bu detayı gören yok! Fırsatı tepen başını taştan taşa vuracak! Meğer on binlerce lira ediyormuş

"İHTİYACIM OLDUĞUNDAN SATIYORUM"

Daha önce kuaförlük yaptığını, ancak şu an çalışmadığını ifade eden Yılmaz, "Alışveriş yaparken ben basım hatası olan paraya denk geldim. Merkez Bankası'na gittim. Basım hatası olan parayı koleksiyonculara götürmemi istediler. Benim de maddi durumum iyi değil.

20 TL’de bu detayı gören yok! Fırsatı tepen başını taştan taşa vuracak! Meğer on binlerce lira ediyormuş

Koleksiyonculardan bana ulaşmalarını istiyorum. Bendeki hatalı basımı yapılan 5 liranın piyasa değeri 70-80 bin diyorlar. Benim şu an acil ihtiyacım olduğundan ben bu parayı 50 bin TL'ye satmak istiyorum. İlgilenen olursa lütfen bana ulaşsınlar" dedi.

20 TL’de bu detayı gören yok! Fırsatı tepen başını taştan taşa vuracak! Meğer on binlerce lira ediyormuş

200 LİRALIK BANKNOTU 55 BİN LİRADAN SATIYOR

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Hüseyin Güzel, hatalı basım 200 liralık banknotu, koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek 55 bin liradan satışa çıkardı.

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