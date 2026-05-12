Türkiye genelinde coşkuyla kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde resmi tatil detayları netleşti. Vatandaşlar hastanelerin, borsanın, bankaların ve kargoların çalışma durumunu araştırırken nöbetçi eczaneler ve zincir marketlerin açık olup olmayacağı da gündemde yer aldı. İşte 19 Mayıs 2026'da açık ve kapalı olacak yerler ile kurumların çalışma düzeni…
19 MAYIS BANKALARIN ÇALIŞMA SAATİ
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil kapsamında yer aldığı için bankalar kapalı olacak. Kamu ve özel bankaların şubelerinde işlem yapılamayacak. Ancak mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM hizmetleri kullanılmaya devam edecek. EFT işlemleri ise resmi tatil nedeniyle bir sonraki iş gününde hesaba geçecek.
19 MAYIS'TA MARKETLER AÇIK MI?
BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA gibi zincir marketlerin büyük bölümünün 19 Mayıs'ta açık olması bekleniyor. Marketler genellikle resmi tatillerde normal veya kısa süreli mesai düzeniyle hizmet vermeye devam ediyor. Ancak şube bazlı çalışma saatlerinde değişiklik yaşanabileceği için vatandaşların gitmeden önce kontrol sağlaması öneriliyor.
19 MAYIS EN YAKIN NÖBETÇİ ECZANE NEREDE?
19 Mayıs resmi tatilinde yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Vatandaşlar bulundukları il ve ilçedeki nöbetçi eczaneleri, eczacı odalarının resmi internet siteleri üzerinden veya sağlık uygulamalarından öğrenebilecek. Acil ilaç ihtiyaçları için nöbetçi eczaneler 24 saat hizmet sunacak.
19 MAYIS'TA OKULLAR AÇIK MI?
19 Mayıs resmi tatil olduğu için ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde eğitim yapılmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullar ile birçok üniversite tatil kapsamında kapalı olacak. Resmi tören ve kutlama programları ise gün içerisinde çeşitli illerde düzenlenecek.
19 MAYIS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
PTT Kargo başta olmak üzere birçok kargo firması resmi tatilde hizmet vermeyecek. Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo ve Sürat Kargo gibi özel şirketlerde ise şubelerin büyük kısmının kapalı olması bekleniyor. Bazı bölgelerde sınırlı dağıtım veya nöbetçi şube uygulaması yapılabilir.
19 MAYIS NOTERLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ
Noterler 19 Mayıs'ta kapalı olacak. Ancak Türkiye Noterler Birliği tarafından belirlenen nöbetçi noterler bazı illerde sınırlı hizmet verebilecek. Araç alım-satım gibi işlemler için vatandaşların nöbetçi noter listesini kontrol etmesi gerekiyor.
19 MAYIS'TA HASTANELER AÇIK MI?
Devlet hastaneleri ve sağlık ocaklarının poliklinik bölümleri resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Ancak hastanelerin acil servisleri 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Özel hastanelerde ise bazı poliklinikler sınırlı şekilde hasta kabul edebilir.
19 MAYIS'TA BORSA AÇIK MI?
Borsa İstanbul, 19 Mayıs resmi tatili nedeniyle işleme kapalı olacak. Hisse senedi, vadeli işlem ve diğer piyasa işlemleri gerçekleştirilemeyecek. Takas işlemleri ise resmi tatil sonrası ilk iş gününde devam edecek.
