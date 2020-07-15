"15 Temmuz" temalı koreografi, Ayasofya Meydanı'nda sergilendi
Son dakika haberi... İletişim Başkanlığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılına özel hazırlanan "15 Temmuz" temalı koreografi, Ayasofya Meydanı'nda sergilendi. Koreografi ilgiyle izlendi.
15.07.2020 18:05
- Son Güncelleme: 15.07.2020 18:21
"15 TEMMUZ RUHUNU UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ"
İlgiyle izlenen gösteri sonrası konuşan ekip yönetmeni Emre Özmen, "Bitirmiş olmanın mutluluğu ve heyecanı var. Alnımızın akıyla projeyi bitirdik. Ekip yaklaşık 1 aydır geceli gündüzlü çalışıyor. Çocuklar çok özveriliydi. Ayasofya şu an dünyanın gündeminde.
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