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"15 Temmuz" temalı koreografi, Ayasofya Meydanı'nda sergilendi

Son dakika haberi... İletişim Başkanlığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılına özel hazırlanan "15 Temmuz" temalı koreografi, Ayasofya Meydanı'nda sergilendi. Koreografi ilgiyle izlendi.

15.07.2020 18:05 - Son Güncelleme: 15.07.2020 18:21
15 Temmuz temalı koreografi, Ayasofya Meydanı'nda sergilendi

Cumhrubaşkanlığı iletişim başkanlığı tarafından, bugün 15 temmuz temasıyla, ayasofya önündeki meydanda 100 kişilik koreografi gösterisi gerçekleştirildi. 'unutma, unutturma' temalı gösteri, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle izlendi.

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15 Temmuz temalı koreografi, Ayasofya Meydanı'nda sergilendi

"15 TEMMUZ RUHUNU UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ"
İlgiyle izlenen gösteri sonrası konuşan ekip yönetmeni Emre Özmen, "Bitirmiş olmanın mutluluğu ve heyecanı var. Alnımızın akıyla projeyi bitirdik. Ekip yaklaşık 1 aydır geceli gündüzlü çalışıyor. Çocuklar çok özveriliydi. Ayasofya şu an dünyanın gündeminde.

15 Temmuz temalı koreografi, Ayasofya Meydanı'nda sergilendi

Biz de neden böyle bir şey yaptık diye soracak olursanız, özellikle unutma unutturma diyoruz. Demokrasi nöbetinin sonunda Cumhurbaşkanımız bizlerden bir şey istemişti. Siz de 15 Temmuz'u unutmayın unutturmayın demişti. Biz de unutmadık, unutturmayacağız.

15 Temmuz temalı koreografi, Ayasofya Meydanı'nda sergilendi

Çünkü biz unutmadık Çanakkale'yi, Seddülbahir'i, Kanlı sırtı. O yüzden böyle bir proje gerçekleştirdik. Herkese ekibim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz temalı koreografi, Ayasofya Meydanı'nda sergilendi

"15 TEMMUZA YAKIŞIR BİR GÖSTERİ OLSUN İSTEDİK"
Yoğun bir hazırlık sürecinden geçtiklerini ifade eden dansçı Çisel Kuşkan, "bir ay boyunca gece gündüz çalıştık. Çok uğraştık. Güzel bir şey olsun istedik. 15 Temmuz'a yakışır bir şey olsun istedik.

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