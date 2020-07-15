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Karanlık gecenin üzerinden 4 yıl geçti! İşte unutulmayan fotoğraflarıyla 15 Temmuz

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sinsice devletin tüm kılcal damarlarına sızarak devletin silahlarını millete doğrulttuğu, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedeflediği darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Yurt genelinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Vatandaşlar şehitlik ziyaretinde bulunurken, hain darbe girişiminde şehit olanlar anılıyor. Biz de sizler için o karanlık gecenin unutulmayan fotoğraflarını derledik...

15.07.2020 12:08 - Son Güncelleme: 15.07.2020 12:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





