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Karanlık gecenin üzerinden 4 yıl geçti! İşte unutulmayan fotoğraflarıyla 15 Temmuz
Karanlık gecenin üzerinden 4 yıl geçti! İşte unutulmayan fotoğraflarıyla 15 Temmuz
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sinsice devletin tüm kılcal damarlarına sızarak devletin silahlarını millete doğrulttuğu, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedeflediği darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Yurt genelinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Vatandaşlar şehitlik ziyaretinde bulunurken, hain darbe girişiminde şehit olanlar anılıyor. Biz de sizler için o karanlık gecenin unutulmayan fotoğraflarını derledik...
15.07.2020 12:08
- Son Güncelleme: 15.07.2020 12:08
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 günü kalkıştığı darbe girişimine ilişkin Anadolu Ajansı tarafından yapılan 'FETÖ'nün dakika dakika darbe girişimi' isimli kitabından alınan çarpıcı kareler...
Milli Savunma Bakanlığı'nda bulunan darbecilere müdahalede bulunan emniyet güçleri, ateş eden askerlerin bulunduğu noktalara biber gazı kapsülleri fırlattı.
İstanbul Taksim Meydanı'nda toplanan vatandaşlar İstanbul ve Ankara'daki FETÖ'cü darbe girişimine tepki gösterdi. Taksim Anıtı'nın önünde bekleyen askerler gözaltına alındı.
Ankara Kızılay Meydanı'nda darbe girşimini protesto etmek için toplanan vatandaşlar, Kızılay'dan geçiş yapan tankların ilerleyişini elleriyle durdurmaya çalıştı.
İstanbul Taksim Meydanı'nda toplanan vatandaşların İstanbul ve Ankara'daki darbe girişimine yoğun tepki gösterdi.