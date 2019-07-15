İşte 15 Temmuz'un unutulmayan fotoğrafları! Karanlık gecenin üzerinden 3 yıl geçti
FETÖ'nün sinsice devletin tüm kılcal damarlarına sızarak devletin silahlarını millete doğrulttuğu, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedeflediği darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 günü kalkıştığı darbe girişimine ilişkin Anadolu Ajansı tarafından yapılan 'FETÖ'nün dakika dakika darbe girişimi' isimli kitabından alınan çarpıcı kareler...
15.07.2019 02:04
- Son Güncelleme: 15.07.2019 02:23
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 günü kalkıştığı darbe girişimine ilişkin Anadolu Ajansı tarafından yapılan 'FETÖ'nün dakika dakika darbe girişimi' isimli kitabından alınan çarpıcı kareler...
Milli Savunma Bakanlığı'nda bulunan darbecilere müdahalede bulunan emniyet güçleri, ateş eden askerlerin bulunduğu noktalara biber gazı kapsülleri fırlattı.
İstanbul Taksim Meydanı'nda toplanan vatandaşlar İstanbul ve Ankara'daki FETÖ'cü darbe girişimine tepki gösterdi. Taksim Anıtı'nın önünde bekleyen askerler gözaltına alındı.
Ankara Kızılay Meydanı'nda darbe girşimini protesto etmek için toplanan vatandaşlar, Kızılay'dan geçiş yapan tankların ilerleyişini elleriyle durdurmaya çalıştı.
İstanbul Taksim Meydanı'nda toplanan vatandaşların İstanbul ve Ankara'daki darbe girişimine yoğun tepki gösterdi.