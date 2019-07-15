İşte 15 Temmuz'un unutulmayan fotoğrafları! Karanlık gecenin üzerinden 3 yıl geçti

​FETÖ'nün sinsice devletin tüm kılcal damarlarına sızarak devletin silahlarını millete doğrulttuğu, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedeflediği darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 günü kalkıştığı darbe girişimine ilişkin Anadolu Ajansı tarafından yapılan 'FETÖ'nün dakika dakika darbe girişimi' isimli kitabından alınan çarpıcı kareler...

15.07.2019 02:04 - Son Güncelleme: 15.07.2019 02:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





