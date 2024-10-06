1 MİLYONLUK SORU belli oldu! 19 yaşındaki engelli yarışmacı Ramazan Çulha 1 milyonluk soruyu açtırdı!

ATV'nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Ramazan Çulha'nın performansıyla unutulmaz bir bölüme imza attı. Doğuştan engelli olan ve 19 yaşında olan tarih öğrencisi Çulha, 500 bin TL değerindeki soruyu büyük bir cesaretle yanıtlayarak milyonluk soruya ulaşmayı başardı. Hem zekası hem de azmiyle dikkat çeken Çulha, bilgi yarışmasında sergilediği performansla izleyicilerin gönlünü fethetti.

Büyük Bir Azim Öyküsü: Ramazan Çulha Sinoplu olan Ramazan Çulha, doğuştan gelen bir rahatsızlık nedeniyle bacaklarında güç kaybı yaşıyor ve bu yüzden tekerlekli sandalye kullanıyor. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi olan Ramazan, yarışmadaki başarısıyla herkesin takdirini kazandı. Yarışmaya annesi için katıldığını ifade eden Çulha, "Bu yarışmada annemi gururlandırmak istiyorum" diyerek duygusal anlar yaşattı.