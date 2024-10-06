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1 MİLYONLUK SORU belli oldu! 19 yaşındaki engelli yarışmacı Ramazan Çulha 1 milyonluk soruyu açtırdı!

1 milyon TL'lik soru en sık aratılanlar arasında yer alıyor. ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla izleyici karşısına çıkan programda, genç yarışmacı Ramazan Çulha'nın büyük başarısı herkesi büyüledi. 19 yaşındaki tarih öğrencisi Çulha, 500 bin TL'lik soruyu doğru yanıtlayarak milyonluk soruyu görme şansını elde etti. Cesareti ve bilgisiyle dikkat çeken yarışmacının bu başarısı, izleyenleri ekran başına kilitledi.

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 19:57 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 20:04
1 MİLYONLUK SORU belli oldu! 19 yaşındaki engelli yarışmacı Ramazan Çulha 1 milyonluk soruyu açtırdı!

ATV'nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Ramazan Çulha'nın performansıyla unutulmaz bir bölüme imza attı. Doğuştan engelli olan ve 19 yaşında olan tarih öğrencisi Çulha, 500 bin TL değerindeki soruyu büyük bir cesaretle yanıtlayarak milyonluk soruya ulaşmayı başardı. Hem zekası hem de azmiyle dikkat çeken Çulha, bilgi yarışmasında sergilediği performansla izleyicilerin gönlünü fethetti.

1 MİLYONLUK SORU belli oldu! 19 yaşındaki engelli yarışmacı Ramazan Çulha 1 milyonluk soruyu açtırdı!

Büyük Bir Azim Öyküsü: Ramazan Çulha

Sinoplu olan Ramazan Çulha, doğuştan gelen bir rahatsızlık nedeniyle bacaklarında güç kaybı yaşıyor ve bu yüzden tekerlekli sandalye kullanıyor. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi olan Ramazan, yarışmadaki başarısıyla herkesin takdirini kazandı. Yarışmaya annesi için katıldığını ifade eden Çulha, "Bu yarışmada annemi gururlandırmak istiyorum" diyerek duygusal anlar yaşattı.

1 MİLYONLUK SORU belli oldu! 19 yaşındaki engelli yarışmacı Ramazan Çulha 1 milyonluk soruyu açtırdı!

Sunucu Oktay Kaynarca ise, Çulha'nın bu hedefi karşısında "Emin ol, annen seninle gurur duyuyordur" ifadelerini kullandı ve yarışmacıya olan desteğini gösterdi.

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