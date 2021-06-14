UEFA EURO 2020'de (Avrupa Futbol Şampiyonası) kalbi duran Danimarkalı Christian Eriksen'e ilk müdahalede ASELSAN imzası
UEFA EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası'nda) Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'in sahadaki hızlı müdahale ve kalp masajıyla kurtarılması bu tür acil durumlar için geliştirilen tıbbi cihazların önemini ortaya koydu. ASELSAN'ın sağlık alanındaki ilk ürünlerinden biri ani kalp durmalarına karşı geliştirilen otomatik eksternal defibrilatör oldu. İtalya ve Fransa'ya ihracat gerçekleştiren, birçok ülkeden yeni talepler alan ASELSAN, ilk yardım görevlilerinin eğitiminden başlayarak Türkiye'deki cihaz ihtiyacını da yerli ürünlerle karşılamayı hedefliyor.
14.06.2021 12:34
- Son Güncelleme: 14.06.2021 12:47