UEFA EURO 2020'de (Avrupa Futbol Şampiyonası) kalbi duran Danimarkalı Christian Eriksen'e ilk müdahalede ASELSAN imzası

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Finlandiya ile oynanan maçta fenalaşan Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'in sahadaki hızlı müdahale ve kalp masajıyla kurtarılması, bu tür acil durumlar için geliştirilen tıbbi cihazların önemini ortaya koydu.