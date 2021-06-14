Vav TV İzle

UEFA EURO 2020'de (Avrupa Futbol Şampiyonası) kalbi duran Danimarkalı Christian Eriksen'e ilk müdahalede ASELSAN imzası

UEFA EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası'nda) Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'in sahadaki hızlı müdahale ve kalp masajıyla kurtarılması bu tür acil durumlar için geliştirilen tıbbi cihazların önemini ortaya koydu. ASELSAN'ın sağlık alanındaki ilk ürünlerinden biri ani kalp durmalarına karşı geliştirilen otomatik eksternal defibrilatör oldu. İtalya ve Fransa'ya ihracat gerçekleştiren, birçok ülkeden yeni talepler alan ASELSAN, ilk yardım görevlilerinin eğitiminden başlayarak Türkiye'deki cihaz ihtiyacını da yerli ürünlerle karşılamayı hedefliyor.

14.06.2021 12:34 - Son Güncelleme: 14.06.2021 12:47
UEFA EURO 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası kalbi duran Danimarkalı Christian Eriksen'e ilk müdahalede ASELSAN imzası

ASELSAN'ın, ani kalp durmalarında hastanın elektroşokla hayata döndürülmesini sağlayan otomatik eksternal defibrilatörü (OED), yurt içinde ilk yardım görevlilerinin eğitimlerinde ve yurt dışında sağlık kuruluşlarında kullanılmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
UEFA EURO 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası kalbi duran Danimarkalı Christian Eriksen'e ilk müdahalede ASELSAN imzası

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Finlandiya ile oynanan maçta fenalaşan Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'in sahadaki hızlı müdahale ve kalp masajıyla kurtarılması, bu tür acil durumlar için geliştirilen tıbbi cihazların önemini ortaya koydu.

UEFA EURO 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası kalbi duran Danimarkalı Christian Eriksen'e ilk müdahalede ASELSAN imzası

Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, 40 yılı aşan birikimini son dönemde sağlık alanında ihtiyaç duyulan ürünlerin geliştirilmesine yönelik kullanıyor.

UEFA EURO 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası kalbi duran Danimarkalı Christian Eriksen'e ilk müdahalede ASELSAN imzası

Şirketin sağlık alanında geliştirdiği ilk ürünlerden biri OED oldu. OED cihazları ASELSAN HEARTLINE markası altında sağlık sektörünün kullanımına sunulmaya başlandı.

UEFA EURO 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası kalbi duran Danimarkalı Christian Eriksen'e ilk müdahalede ASELSAN imzası

ASELSAN İş Geliştirme Yöneticisi Nil Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ASELSAN Sağlık Programları Direktörlüğünün bünyesinde "Yaşam Destek ve Tanı Sistemleri" ile "Görüntüleme Sistemleri" müdürlükleri bulunduğunu söyledi.