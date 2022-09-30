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Haberler Emlak Ziraat ve Vakıfbank duyurdu! Ankara'nın göbeğinde 162 bin TL'ye 100 M2 2+1 daire fırsatı! Ev almanın en ucuz yolu...

Ziraat ve Vakıfbank duyurdu! Ankara'nın göbeğinde 162 bin TL'ye 100 M2 2+1 daire fırsatı! Ev almanın en ucuz yolu...

Ankara'nın göbeğinde 162 bin TL'ye 100 M2 2+1 daire müjdesi verildi. Bankalar tarafından değerinin yarı fiyatına satılan konutlar büyük ilgi görüyor. İşte en uygun fiyatlı daireler ve fiyatları...

takvim.com.tr
30.09.2022 09:56 - Son Güncelleme: 30.09.2022 09:56
Ziraat ve Vakıfbank duyurdu! Ankara’nın göbeğinde 162 bin TL’ye 100 M2 2+1 daire fırsatı! Ev almanın en ucuz yolu...

Bankalardan satılık daireler büyük ilgi görmeye başladı. En sık aratılanlar arasında Ziraat ve Vakıfbank tarafından ilana koyulan daireler büyük ilgi görüyor. İşte konu hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ziraat ve Vakıfbank duyurdu! Ankara’nın göbeğinde 162 bin TL’ye 100 M2 2+1 daire fırsatı! Ev almanın en ucuz yolu...

Balcılar Mahallesi'nde Taş Ev Ve Arsası

Konya / Taşkent / Balcılar Orta
İşyeri - Depo & Antrepo 65 m2 G. No: 10475
35.000 TL

Yeni Mah. 2+1 Mesken
Çorum / Bayat / Yeni
Konut - Apartman Dairesi 100 m2 G. No: 8085
154.000 TL

İnalı Mah. 143 m2 Depo
Bingöl / Merkez / İnalı
İşyeri - Depo & Antrepo 143 m2 G. No: 14651
76.000 TL


Ziraat ve Vakıfbank duyurdu! Ankara’nın göbeğinde 162 bin TL’ye 100 M2 2+1 daire fırsatı! Ev almanın en ucuz yolu...

Samsun İlkadım'da 77/160 Hisseli Mesken
Samsun / İlkadım / Çiftlik
Konut - Apartman Dairesi 55 m2 G. No: 18250
105.000 TL


Uluyol Mahallesi'nde Mesken
Ağrı / Doğubayazıt / Uluyol
Konut - Apartman Dairesi 111 m2 G. No: 18199
160.000 TL

Ziraat ve Vakıfbank duyurdu! Ankara’nın göbeğinde 162 bin TL’ye 100 M2 2+1 daire fırsatı! Ev almanın en ucuz yolu...

Ayvaşık Mahallesi'nde Konut
Ankara / Beypazarı / Ayvaşık
Konut - Apartman Dairesi 100 m2 G. No: 16201
162.000 TL

Ziraat ve Vakıfbank duyurdu! Ankara’nın göbeğinde 162 bin TL’ye 100 M2 2+1 daire fırsatı! Ev almanın en ucuz yolu...
Tanım : Ayvaşık Mahallesi'nde Konut
No. : 16201
Kategori Seçimi : Konut
Konut Tipi : Apartman Dairesi
Konut Şekil :
İl : Ankara
İlçe : Beypazarı
Semt : Ayvaşık
Adres : Beypazarı İlçesi, Ayvaşık Mahallesi, Akropol Termal Şehir, A4 Blok, No:31
Not : SADECE PEŞİN TEKLİF VERİLEBİLECEKTİR
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