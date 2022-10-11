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Hazine ve Maliye Bakanlığı düğmeye bastı! RADAR 200 bin kişiyi mercek altına aldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira gelirini beyan etmeyen ya da eksik beyanda bulunan mükellefler ile vergi yükümlülüğünü yerine getirmeyen emlakçıların tespit edilmesine yönelik inceleme yaptı. RADAR Sistemi aracılığı ile 200 bin mükellef mercek altına alınırken, 2021 yılında 28 bin 845 mükellefin kira gelirini hiç beyan etmediği veya eksik bildirdiği belirlendi.

11.10.2022 10:02 - Son Güncelleme: 11.10.2022 10:02
Hazine ve Maliye Bakanlığı düğmeye bastı! RADAR 200 bin kişiyi mercek altına aldı

Hazine ve Maliye Bakanlığının, 200 bin mükellef nezdinde yaptığı incelemeler sonucu, geçen yıl itibarıyla 28 bin 845 mükellefin kira gelirini hiç bildirmediği veya eksik beyanda bulunduğu belirlendi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı düğmeye bastı! RADAR 200 bin kişiyi mercek altına aldı

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğünce, gayrimenkul sektöründe kira geliri elde edenlere ve emlakçılara yönelik bir analiz gerçekleştirildi. Bu kapsamda RADAR Sistemi aracılığıyla 2021 yılı itibarıyla kira gelirlerini beyan etmeyen veya eksik/hatalı bildiren yaklaşık 200 bin mükellef mercek altına alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı düğmeye bastı! RADAR 200 bin kişiyi mercek altına aldı

Analiz kapsamında, 2021 yılında 28 bin 845 mükellefin kira gelirini hiç beyan etmediği veya eksik beyanda bulunduğu tespit edildi. Riskli değerlendirilen mükellefler özelinde de Gelir İdaresi Başkanlığınca saha denetimlerine başlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı düğmeye bastı! RADAR 200 bin kişiyi mercek altına aldı

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Ayrıca, gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren ve ülke çapında gayrimenkul satış veya kiralama ilanı veren emlakçılara yönelik de risk analiz çalışmalarına devam ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı düğmeye bastı! RADAR 200 bin kişiyi mercek altına aldı

Emlak piyasasında spekülasyon yaratan, emlak satışından veya kiralamasından elde ettiği gelirini beyan dışı bırakan ve vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmemiş olanlar da RADAR ile tespit edildi.

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