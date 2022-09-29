TOKİ projesinde ilk temeller atılıyor! Tarih ve iller belli oldu! İşte ilk konutların yapılacağı şehirler

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde çalışmalar hızlandı.TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.