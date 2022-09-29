TOKİ projesinde ilk temeller atılıyor! Tarih ve iller belli oldu! İşte ilk konutların yapılacağı şehirler
Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen sosyal konut projesinde başvurular 5 milyonu geçerken, gözler de temellerin atılacağı 25 Ekim tarihine çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, temeli atılacak 5 bin konutun yer aldığı 17 ili açıkladı. İşte detaylar...
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde çalışmalar hızlandı.TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.
Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.
Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.
81 ili ve tüm ilçeleri kapsayacak projenin başvuruları 14 Ekim 2022 tarihinde başlayacak ve ekim sonuna kadar sürecek.
İŞTE İNŞAATLARIN BAŞLAYACAĞI 17 İL
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir televizyon kanalında, "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde merak edilenleri ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Kurum, 25 Ekim`de temeli atılacak 5 bin konutun adresini de verdi. İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk etabında temellerin atılacağı o iller...