Toplamda 1.972 konut satılıyor! TOKİ'den 8 ilde 114 bin 62 liradan başlayan fırsatlar! Sona ermek üzere...
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) uygun fiyatlı konut satış yapacağı illeri açıkladı. 3 ilde başvurular bitti. 5 ilimizde de 1.111 konut kurasız satışı sürüyor. Konutlar için fiyatlar 114 bin liradan başlıyor. 240 aya kadar vade imkanının olduğu fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlar konutlara ilişkin bilgileri öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Son açıklamayla beraber, çekiliş ve kura şartı olmayan, beş şehirde bulunan, bin 111 konut satışın devam ettiği bilgisine yer veriliyor. Açık ya da kuralı satışta olan 798 konut için başvurular Mart ve Nisan ayının ilk haftasında tamamlandı.
TOKİ'den 8 ilde 114 bin 62 liradan başlayan fırsatlar sürüyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yüzünü güldürecek bir açıklama yaptı. Her yıl binlerce kişiyi az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile ev sahibi yapan TOKİ satışa sunduğu daireleri duyurdu. 1.365 konutta kura ve çekilişin olmadığı büyük fırsatta aylık ödemeler 557 liradan başlıyor. TOKİ'nin sekiz ilde kurasız açık satış yöntemiyle bin 365 konut, altı ilde de bin 405 konut için kuralı satışlarına bazı illerde başvuru alınmaya başlandı. Daire sahibi olmak isteyenler ise başvuru şartlarını, hangi illerde satış yapıldığını ve ödeme şartlarını merak ediyor.