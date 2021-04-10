Toplamda 1.972 konut satılıyor! TOKİ'den 8 ilde 114 bin 62 liradan başlayan fırsatlar! Sona ermek üzere...

TOKİ'den 8 ilde 114 bin 62 liradan başlayan fırsatlar sürüyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yüzünü güldürecek bir açıklama yaptı. Her yıl binlerce kişiyi az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile ev sahibi yapan TOKİ satışa sunduğu daireleri duyurdu. 1.365 konutta kura ve çekilişin olmadığı büyük fırsatta aylık ödemeler 557 liradan başlıyor. TOKİ'nin sekiz ilde kurasız açık satış yöntemiyle bin 365 konut, altı ilde de bin 405 konut için kuralı satışlarına bazı illerde başvuru alınmaya başlandı. Daire sahibi olmak isteyenler ise başvuru şartlarını, hangi illerde satış yapıldığını ve ödeme şartlarını merak ediyor.