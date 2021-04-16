Bunu okumadan ev almayın! Devlet ev alana, evlenene konut ve çeyiz hesabı ile 69.000 lira destek veriyor! İşte alma şartları
Vatandaşları ev sahibi olabilmesi için devlet tarafından sağlanan katkılarla düşük faizli kredi uygulaması yapılmaktadır. İlk defa konut sahibi olacakları desteklemek amacıyla başlatılan konut hesabı uygulamasındaki asgari ödeme tutarı, her yılın başında yeniden değerleme oranına göre artırılacak. Katılımcı Konut hesabının açılış tarihinde, bir defaya mahsus olmak üzere, hesabına üst sınırı aşan bir tutar yatırabilir. Öte yandan evlenene devlet teşviği yapılan düzenleme ile çeyiz hesabı destek parası 9 bin liraya çıkarken, ilk kez ev alana devlet teşviği ise konut hesabı ile 25 bin liraya çıktı. Evlenen çiftler bu sayede 68 bin 559 liraya yükseldi.
Devlet katkılı konut hesabı için başvurular 2021 yılında da alınmaya başlayacak. Bu devlet desteği herhangi bir gelir şartı olmadan sağlanan yardımlardan uzun süreli ev alım planlamalarında geçerlidir. İşte ev alacaklara sağlanan destek ödemesi ve konut hesabında sistemin nasıl işlediğine ilişkin detaylar. Konut hesabında yapılacak birikim tutarı en az 3 yıl olacak. 36 ay birikim yapanlara destek ödemesi yapılacak. Birikim yapılan süre 4 yıl yada 5 yıl olursa ödemeler artacak. Ödemeler yapılan birikim tutarına göre değişecek.
KONUT HESABIYLA 33 BİN TL DESTEK NASIL ALINIR? SİSTEM, SÜREÇ NASIL İLERLER?
Vatandaşlar öncelikle konut hesabı anlaşmalı olan bir bankadan hesap oluştururlar. Hemen hemen her bankanın konut hesabı vardır. Hesabı açan vatandaşlar daha sonra bu hesapta düzenli para biriktirecekler. Konut hesabında her ay yada 3 ayda bir, 6 ayda bir ödeme yapacak vatandaşlar bu hesaptaki parayı da istedikleri gibi kullanamayacaklar. Belli bir tutarda çekim limiti olacak. Yani konut hesabında para birikimi yapılacak. Yapılan birikim tutarında devlet destek sağlayacak.
KONUT HESABIYLA 3 YIL, 4 YIL VE 5 YIL BİRİKİM YAPARSAM KAÇ TL DESTEK ALIRIM?
Konut hesabında yapılacak birikim tutarı en az 3 yıl olacak. 36 ay birikim yapanlara destek ödemesi yapılacak. Birikim yapılan süre 4 yıl yada 5 yıl olursa ödemeler artacak. Ödemeler yapılan birikim tutarına göre değişecek.
36-47 Ay Birikim Yapanlara 26 Bin 995 TL Devlet Desteği
Bankalardan konut hesabı açarak 36 ay ile 47 ay arasında birikim yapan vatandaşlar, bankada biriken paranın yüzde 15'i kadar devlet desteği alırlar. En yüksek ödenecek devlet desteği 26 bin 995 TL.
48-59 Ay Birikim Yapanlara 29 Bin 72 TL Devlet Desteği
Bankalardan konut hesabı açarak 48 ay ile 59 ay arasında birikim yapan vatandaşlar, bankada biriken paranın yüzde 15'i kadar destek alırlar. En yüksek ödenecek devlet desteği 29 bin 72 TL.
60 Ay ve Daha Fazla Birikim Yapanlara 33 Bin 97 TL Devlet Desteği
Bankalardan konut hesabı açarak 60 ay veya daha fazla birikim yapan vatandaşlar, bankada biriken paranın yüzde 15'i kadar devlet desteği alırlar. En yüksek ödenecek devlet desteği 33 bin 97 TL.