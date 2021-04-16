Bunu okumadan ev almayın! Devlet ev alana, evlenene konut ve çeyiz hesabı ile 69.000 lira destek veriyor! İşte alma şartları

Vatandaşları ev sahibi olabilmesi için devlet tarafından sağlanan katkılarla düşük faizli kredi uygulaması yapılmaktadır. İlk defa konut sahibi olacakları desteklemek amacıyla başlatılan konut hesabı uygulamasındaki asgari ödeme tutarı, her yılın başında yeniden değerleme oranına göre artırılacak. Katılımcı Konut hesabının açılış tarihinde, bir defaya mahsus olmak üzere, hesabına üst sınırı aşan bir tutar yatırabilir. Öte yandan evlenene devlet teşviği yapılan düzenleme ile çeyiz hesabı destek parası 9 bin liraya çıkarken, ilk kez ev alana devlet teşviği ise konut hesabı ile 25 bin liraya çıktı. Evlenen çiftler bu sayede 68 bin 559 liraya yükseldi.

16.04.2021 14:30 - Son Güncelleme: 16.04.2021 14:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





