Kura çekiliş yok hemen başvurun! TOKİ bu illerde 1.365 konut satıyor! 557 lira taksitle toplamda...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yüzünü güldürecek bir açıklama yaptı. Her yıl binlerce kişiyi az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile ev sahibi yapan TOKİ satışa sunduğu daireleri duyurdu. 1.365 konutta kura ve çekilişin olmadığı büyük fırsatta aylık ödemeler 557 liradan başlıyor. TOKİ'nin sekiz ilde kurasız açık satış yöntemiyle bin 365 konut, altı ilde de bin 405 konut için kuralı satışlarına bazı illerde başvuru alınmaya başlandı. Daire sahibi olmak isteyenler ise başvuru şartlarını, hangi illerde satış yapıldığını ve ödeme şartlarını mercek altına alıyor.

05.04.2021 11:26 - Son Güncelleme: 05.04.2021 11:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





