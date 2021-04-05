Bugünkü
Takvim

Kura çekiliş yok hemen başvurun! TOKİ bu illerde 1.365 konut satıyor! 557 lira taksitle toplamda...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yüzünü güldürecek bir açıklama yaptı. Her yıl binlerce kişiyi az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile ev sahibi yapan TOKİ satışa sunduğu daireleri duyurdu. 1.365 konutta kura ve çekilişin olmadığı büyük fırsatta aylık ödemeler 557 liradan başlıyor. TOKİ'nin sekiz ilde kurasız açık satış yöntemiyle bin 365 konut, altı ilde de bin 405 konut için kuralı satışlarına bazı illerde başvuru alınmaya başlandı. Daire sahibi olmak isteyenler ise başvuru şartlarını, hangi illerde satış yapıldığını ve ödeme şartlarını mercek altına alıyor.

05.04.2021 11:26 - Son Güncelleme: 05.04.2021 11:26
Kura çekiliş yok hemen başvurun! TOKİ bu illerde 1.365 konut satıyor! 557 lira taksitle toplamda...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) uygun fiyatlı konut satış yapacağı illeri açıkladı. 8 ilimizde 1.365 konut kurasız satışa sunuluyor. Konutlar için fiyatlar 114 binden başlıyor. 240 aya kadar vade imkanının olduğu fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlar konutlara ilişkin bilgileri öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Son açıklamayla beraber, çekiliş ve kura şartı olmayan, sekiz şehirde bulunan, bin 365 yeni konut satışa sunulduğu bilgisine yer verildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kura çekiliş yok hemen başvurun! TOKİ bu illerde 1.365 konut satıyor! 557 lira taksitle toplamda...

Çekiliş ve kura şartı olmayan, sekiz şehirde bulunan, bin 365 yeni konut satışa sunuldu.

Kura çekiliş yok hemen başvurun! TOKİ bu illerde 1.365 konut satıyor! 557 lira taksitle toplamda...

Kuralı satışlarla birlikte toplam 2 bin 770 konut için fırsatlar devam ediyor.

Kura çekiliş yok hemen başvurun! TOKİ bu illerde 1.365 konut satıyor! 557 lira taksitle toplamda...

KURASIZ DAİRELER

TOKİ'nin sekiz ilde kurasız açık satış yöntemiyle bin 365 konut, altı ilde de bin 405 konut için kuralı satışlarına başvuru alınıyor.

Kura çekiliş yok hemen başvurun! TOKİ bu illerde 1.365 konut satıyor! 557 lira taksitle toplamda...

Alt ve orta gelir grubuna hitap eden projelerde fiyatlar en düşük 114 bin lira seviyesinde.