Kura çekiliş yok hemen başvurun! TOKİ bu illerde 1.365 konut satıyor! 557 lira taksitle toplamda...
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yüzünü güldürecek bir açıklama yaptı. Her yıl binlerce kişiyi az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile ev sahibi yapan TOKİ satışa sunduğu daireleri duyurdu. 1.365 konutta kura ve çekilişin olmadığı büyük fırsatta aylık ödemeler 557 liradan başlıyor. TOKİ'nin sekiz ilde kurasız açık satış yöntemiyle bin 365 konut, altı ilde de bin 405 konut için kuralı satışlarına bazı illerde başvuru alınmaya başlandı. Daire sahibi olmak isteyenler ise başvuru şartlarını, hangi illerde satış yapıldığını ve ödeme şartlarını mercek altına alıyor.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) uygun fiyatlı konut satış yapacağı illeri açıkladı. 8 ilimizde 1.365 konut kurasız satışa sunuluyor. Konutlar için fiyatlar 114 binden başlıyor. 240 aya kadar vade imkanının olduğu fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlar konutlara ilişkin bilgileri öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Son açıklamayla beraber, çekiliş ve kura şartı olmayan, sekiz şehirde bulunan, bin 365 yeni konut satışa sunulduğu bilgisine yer verildi.