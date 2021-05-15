TOKİ'den ucuz fiyatlı daire müjdesi! 1.372 konutun satışı için son viraj! 9 ilde 46 gün sonra... Geçtiğimiz haftalarda TOKİ tarafından 9 ilde açık satışla satışa sunulan konutlar için başvurular sürüyor. Fırsatlar çok yakında sona erecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygun fiyatlı konut satışı devam ediyor. Konutlar için fiyatlar merak ediliyor. 240 aya kadar vade imkanının olduğu fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlar konutlara ilişkin bilgileri öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Son açıklamayla beraber, çekiliş ve kura şartı olmayan, dokuz ilde bulunan, bin 372 konut satışının devam ettiği görülüyor.