TOKİ'den ucuz fiyatlı daire müjdesi! 1.372 konutun satışı için son viraj! 9 ilde 46 gün sonra...
Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) ev almak isteyenlere müjdeli haber geldi. 9 ilde satışa sunulan konutlar için başvurular devam ediyor. Her yıl binlerce kişiyi az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile ev sahibi yapan TOKİ satışa sunduğu daireleri duyurdu. Balıkesir, Bitlis, Bolu, Burdur, İstanbul, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli ve Niğde'de 1.372 konutun satışı devam ediyor. 1.057 konutta kura ve çekilişin yer aldığı bu fırsatta aylık ödemeler merak ediliyor. Daire almak isteyenler başvuru şartlarını, hangi illerde satış yapıldığını ve ödeme şartlarını öğrenmek istiyor. İşte konut satışının yapıldığı illerin listesi...
TOKİ'den ucuz fiyatlı daire müjdesi! 1.372 konutun satışı için son viraj! 9 ilde 46 gün sonra... Geçtiğimiz haftalarda TOKİ tarafından 9 ilde açık satışla satışa sunulan konutlar için başvurular sürüyor. Fırsatlar çok yakında sona erecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygun fiyatlı konut satışı devam ediyor. Konutlar için fiyatlar merak ediliyor. 240 aya kadar vade imkanının olduğu fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlar konutlara ilişkin bilgileri öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Son açıklamayla beraber, çekiliş ve kura şartı olmayan, dokuz ilde bulunan, bin 372 konut satışının devam ettiği görülüyor.