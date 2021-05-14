Talep patladı fiyatlar tavan yaptı! Bu bölgelerdeki evlere rekor zam
Koronavirüs sürecinde evde geçirilen sürenin uzaması ve birçok iş yerinin uzaktan çalışma modeline geçmesi yazlık bölgelerine olan talebi patlattı. Fiyatlar Fransa ve İtalya gibi ülkelerin ünlü şehirleriyle yarışmaya başladı. Konut fiyat artışında Bodrum, Datça ve Kaş bir adım öne çıktı. İşte fiyatı en çok artan bölgeler...
14.05.2021 09:17
- Son Güncelleme: 14.05.2021 09:17
Yazlık bölgeler içinde konut fiyatları en çok Datça, Bodrum ve Kaş'ta arttı. Endeksa'nın verilerine göre, Datça'da konut fiyatları son 1 yılda yüzde 68, Kaş ve Bodrum'da ise yüzde 60 artış gösterdi. Datça'da metrekare fiyatları 8 bin 147 lira, Bodrum'da 11 bin 554 lira, Kaş'ta ise 10 bin 230 liradan başlıyor.