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Talep patladı fiyatlar tavan yaptı! Bu bölgelerdeki evlere rekor zam

Koronavirüs sürecinde evde geçirilen sürenin uzaması ve birçok iş yerinin uzaktan çalışma modeline geçmesi yazlık bölgelerine olan talebi patlattı. Fiyatlar Fransa ve İtalya gibi ülkelerin ünlü şehirleriyle yarışmaya başladı. Konut fiyat artışında Bodrum, Datça ve Kaş bir adım öne çıktı. İşte fiyatı en çok artan bölgeler...

14.05.2021 09:17 - Son Güncelleme: 14.05.2021 09:17
Talep patladı fiyatlar tavan yaptı! Bu bölgelerdeki evlere rekor zam

Pandeminin etkisi ile evlerde geçirilen sürenin uzaması ve uzaktan çalışmanın yaygınlaşması ile daha büyük, balkonlu, bahçeli evlere ve yazlık bölgelere talep patladı. Artan talep nedeniyle de fiyatlar İspanya, Fransa ve İtalya'nın dünyaca ünlü turizm şehirleri ile yarışır duruma geldi.

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Talep patladı fiyatlar tavan yaptı! Bu bölgelerdeki evlere rekor zam

Yazlık bölgeler içinde konut fiyatları en çok Datça, Bodrum ve Kaş'ta arttı. Endeksa'nın verilerine göre, Datça'da konut fiyatları son 1 yılda yüzde 68, Kaş ve Bodrum'da ise yüzde 60 artış gösterdi. Datça'da metrekare fiyatları 8 bin 147 lira, Bodrum'da 11 bin 554 lira, Kaş'ta ise 10 bin 230 liradan başlıyor.

Talep patladı fiyatlar tavan yaptı! Bu bölgelerdeki evlere rekor zam

İdealista verilerine göre ise İspanya'nın dünyaca ünlü Barselona şehrinde metrekare fiyatları 2 bin 725 euro, Fransa'nın Nice şehrinde 3 bin 990 euro, İtalya'nın Salerno şehrinde 1.659 eurodan başlıyor.

Talep patladı fiyatlar tavan yaptı! Bu bölgelerdeki evlere rekor zam

SON 1 YILDA ARTTI
Datça, doğal güzelliklerinin yanı sıra yakınındaki bölgelere göre konut fiyatlarının daha düşük olduğu bir bölgeyken, son bir yıldaki değer artışı ile bölgedeki ortalama değerlere yaklaştı.

Talep patladı fiyatlar tavan yaptı! Bu bölgelerdeki evlere rekor zam

Bodrum ve Kaş ise hem yerli hem yabancı turistlerin her zaman gözde tatil bölgelerinden ve yoğun talep sebebiyle konut fiyatları artıyor. Bölgede ortalama konut fiyatları ise 830 bin 994 liradan başlarken, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 30 yıl oldu.