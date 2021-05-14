Talep patladı fiyatlar tavan yaptı! Bu bölgelerdeki evlere rekor zam

Yazlık bölgeler içinde konut fiyatları en çok Datça, Bodrum ve Kaş'ta arttı. Endeksa'nın verilerine göre, Datça'da konut fiyatları son 1 yılda yüzde 68, Kaş ve Bodrum'da ise yüzde 60 artış gösterdi. Datça'da metrekare fiyatları 8 bin 147 lira, Bodrum'da 11 bin 554 lira, Kaş'ta ise 10 bin 230 liradan başlıyor.