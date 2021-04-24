RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

TOKİ'den 557-678 lira taksitle ev sahibi olma müjdesi! Bu illerde 1.057 daire satılıyor! Konut teslim tarihi...

TOKİ tarafından bazı illerde açık satışla satışa sunulan konutlar için başvurular sürüyor. Fırsatlar çok yakında sona erecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygun fiyatlı konut satışı devam ediyor. Konutlar için fiyatlar 114 bin liradan başlıyor. 240 aya kadar vade imkanının olduğu fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlar konutlara ilişkin bilgileri öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Son açıklamayla beraber, çekiliş ve kura şartı olmayan, dört ilde bulunan, bin 57 konut satışının devam ettiği biliniyor.

24.04.2021 11:49 - Son Güncelleme: 24.04.2021 11:51
TOKİ'den 557-678 lira taksitle ev sahibi olma müjdesi! Bu illerde 1.057 daire satılıyor! Konut teslim tarihi...

TOKİ'den 557-678 lira taksitle ev sahibi olma müjdesi! Bu illerde 1.057 daire satılıyor! Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) ev almak isteyenler için fırsat devam ediyor. Her yıl binlerce kişiyi az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile ev sahibi yapan TOKİ satışa sunduğu daireleri duyurdu. 1.057 konutta kura ve çekilişin olmadığı büyük fırsatta aylık ödemeler 557 liradan başlıyor. Daire almak isteyenler başvuru şartlarını, hangi illerde satış yapıldığını ve ödeme şartlarını öğrenmek istiyor. İşte merak edilen detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
TOKİ'den 557-678 lira taksitle ev sahibi olma müjdesi! Bu illerde 1.057 daire satılıyor! Konut teslim tarihi...

Alt ve orta gelir grubuna hitap eden projelerde fiyatlar en düşük 114 bin lira seviyesinde.

TOKİ'den 557-678 lira taksitle ev sahibi olma müjdesi! Bu illerde 1.057 daire satılıyor! Konut teslim tarihi...

En düşük peşinat seçeneğine göre taksitler de yaklaşık 557 liradan başlıyor.

TOKİ'den 557-678 lira taksitle ev sahibi olma müjdesi! Bu illerde 1.057 daire satılıyor! Konut teslim tarihi...

240 AYA KADAR VADE

Ödeme seçenekleri ise projeden projeye farklılık gösteriyor.

TOKİ'den 557-678 lira taksitle ev sahibi olma müjdesi! Bu illerde 1.057 daire satılıyor! Konut teslim tarihi...

Seçenekler arasında yüzde 12 peşinat bedeli için 180 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 240 ay vade, yüzde 10 peşinat bedeli için 120 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 180 ay vade bulunuyor.