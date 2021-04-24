TOKİ'den 557-678 lira taksitle ev sahibi olma müjdesi! Bu illerde 1.057 daire satılıyor! Konut teslim tarihi...

TOKİ tarafından bazı illerde açık satışla satışa sunulan konutlar için başvurular sürüyor. Fırsatlar çok yakında sona erecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygun fiyatlı konut satışı devam ediyor. Konutlar için fiyatlar 114 bin liradan başlıyor. 240 aya kadar vade imkanının olduğu fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlar konutlara ilişkin bilgileri öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Son açıklamayla beraber, çekiliş ve kura şartı olmayan, dört ilde bulunan, bin 57 konut satışının devam ettiği biliniyor.

24.04.2021 11:49 - Son Güncelleme: 24.04.2021 11:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





