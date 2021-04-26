Ev sahibi ve kiracı olanlar artık tek tıkla ulaşacak! Bina Kimlik Sistemi'nin detayları belli oldu
Daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan Bina Kimlik Sistemi'nin detayları netleşti. Buna göre her binanın çipli kimlik levhası olacak ve ev alan ile kiralayan yapının bilgilerine tek tıkla ulaşabilecek. Kimlik levhaları afetlerde zarar görmeyecek. Bu sayede deprem gibi olaylarda kat planlarına hemen ulaşılabilecek. Bilgiler 5 yılda bir denetlenecek.
Sisteme göre, bu yıl iskan alan her binanın kimlik belgesi de olacak; bina üzerine bilgilere erişilecek levha takılacak. Ardından ise etaplar halinde bina yaşına göre diğer yapılar sisteme dahil olacak, kimlikleri binalara takılacak. Yeni bina sonrasında önce 2011-2021 dönemine, daha sonra 2000-2011'e ve daha sonra da 2000 öncesi yapılara kimlik verilecek.
Çalışmanın geçmişi ise, 2019'da İstanbul Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi hadisesine dayanıyor. 21 kişinin hayatını kaybettiği olaydan sonra binaya kaçak kat yapıldığı ve kolon kesildiği görülmüştü. Bakan Kurum aynı acı olayların yaşanmaması adına talimat verirken, buna göre sistem hayata geçirildi.