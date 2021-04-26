Ev sahibi ve kiracı olanlar artık tek tıkla ulaşacak! Bina Kimlik Sistemi'nin detayları belli oldu

Daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan Bina Kimlik Sistemi'nin detayları netleşti. Buna göre her binanın çipli kimlik levhası olacak ve ev alan ile kiralayan yapının bilgilerine tek tıkla ulaşabilecek. Kimlik levhaları afetlerde zarar görmeyecek. Bu sayede deprem gibi olaylarda kat planlarına hemen ulaşılabilecek. Bilgiler 5 yılda bir denetlenecek.

26.04.2021 10:08 - Son Güncelleme: 26.04.2021 10:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





