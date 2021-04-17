RAMAZAN İMSAKİYE
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1.493 daire için başvurular bitmek üzere! TOKİ'den 5 ilde büyük fırsat! 560 liradan başlayan taksitlerle...

Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) ev almak isteyenler için müjdeli haber verildi. Her yıl binlerce kişiyi az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile ev sahibi yapan TOKİ satışa sunduğu daireleri duyurdu. 1.057 konutta kura ve çekilişin olmadığı büyük fırsatta aylık ödemeler 557 liradan başlıyor. TOKİ'nin dört ilde kurasız açık satış yöntemiyle bin 365 konut, bir ilde de 436 konut için kuralı satışlarına bazı illerde başvuru alınmaya devam ediyor. Daire almak isteyenler başvuru şartlarını, hangi illerde satış yapıldığını ve ödeme şartlarını öğrenmek istiyor.

17.04.2021 18:15 - Son Güncelleme: 17.04.2021 18:15
1.493 daire için fırsat bitmek üzere! TOKİ'den 5 ilde büyük imkan! 560 liradan başlayan taksitlerle...

1.493 daire için başvurular bitmek üzere! TOKİ'den 5 ilde büyük fırsat! 560 liradan başlayan taksitlerle başlayan fırsatlar çok yakında sona erecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygun fiyatlı konut satışı devam ediyor. Konutlar için fiyatlar 114 bin liradan başlıyor. 240 aya kadar vade imkanının olduğu fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlar konutlara ilişkin bilgileri öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Son açıklamayla beraber, çekiliş ve kura şartı olmayan, beş şehirde bulunan, bin 493 konut satışın devam ettiği bilgisine yer veriliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
1.493 daire için fırsat bitmek üzere! TOKİ'den 5 ilde büyük fırsat! 560 liradan başlayan taksitlerle...

Alt ve orta gelir grubuna hitap eden projelerde fiyatlar en düşük 114 bin lira seviyesinde.

1.493 daire için fırsat bitmek üzere! TOKİ'den 5 ilde büyük fırsat! 560 liradan başlayan taksitlerle...

En düşük peşinat seçeneğine göre taksitler de yaklaşık 557 liradan başlıyor.

1.493 daire için fırsat bitmek üzere! TOKİ'den 5 ilde büyük fırsat! 560 liradan başlayan taksitlerle...

240 AYA KADAR VADE

Ödeme seçenekleri ise projeden projeye farklılık gösteriyor.

1.493 daire için fırsat bitmek üzere! TOKİ'den 5 ilde büyük fırsat! 560 liradan başlayan taksitlerle...

Seçenekler arasında yüzde 12 peşinat bedeli için 180 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 240 ay vade, yüzde 10 peşinat bedeli için 120 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 180 ay vade bulunuyor.