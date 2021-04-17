1.493 daire için başvurular bitmek üzere! TOKİ'den 5 ilde büyük fırsat! 560 liradan başlayan taksitlerle...

Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) ev almak isteyenler için müjdeli haber verildi. Her yıl binlerce kişiyi az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile ev sahibi yapan TOKİ satışa sunduğu daireleri duyurdu. 1.057 konutta kura ve çekilişin olmadığı büyük fırsatta aylık ödemeler 557 liradan başlıyor. TOKİ'nin dört ilde kurasız açık satış yöntemiyle bin 365 konut, bir ilde de 436 konut için kuralı satışlarına bazı illerde başvuru alınmaya devam ediyor. Daire almak isteyenler başvuru şartlarını, hangi illerde satış yapıldığını ve ödeme şartlarını öğrenmek istiyor.

17.04.2021 18:15 - Son Güncelleme: 17.04.2021 18:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





