Bugünkü
Takvim

240 aya varan vadeyle ev sahibi olma şansı! Mart 2021 konut kredisi faizinde bankalardan en uygun teklifler geliyor

Konut kredisi çekerek ev alacak olan binlerce kişi bankaların yeni ayla birlikte duyurduğu kredi faiz oranlarını inceliyor. Mart ayının gelmesiyle birlikte bankalar yeni kampanyalarını duyururken bazıları da faiz oranlarında değişikliğe gitti. Bu bağlamda ev alma düşüncesi olanlar ve internetteki ilan sitelerinden ev bakanlar konut kredisi faiz oranlarındaki son durumu detaylı bir şekilde öğrenerek ona göre bankanın yolunu tutmak istiyor. Detayları merak edenler için banka banka son durumu haberimizde derledik.

08.03.2021 11:57 - Son Güncelleme: 08.03.2021 11:59
240 aya varan vadeyle ev sahibi olma şansı! Mart 2021 konut kredisi faizinde bankalar en uygun teklifler geliyor

240 aya varan vadeyle ev sahibi olma şansı! Mart 2021 konut kredisi faizinde bankalar en uygun teklifler geliyor. Ev almak isteyenler sık sık bankaların hesaplama araçları üzerinden konut kredisi faiz oranlarını hesaplıyor ve ona göre planlar yapıyor. Bu bağlamda çoğu kişi de en uygun faizi veren bankaya başvuru yapıyor. İlan sitelerinde ev bakanlar özellikle yeni ayın gelmesiyle konut kredisindeki faiz oranlarını merakla araştırmaya başladı. İşte banka banka son durum

GALERİ DEVAM EDİYOR
240 aya varan vadeyle ev sahibi olma şansı! Mart 2021 konut kredisi faizinde bankalar en uygun teklifler geliyor

ZİRAAT BANKASI

1.37

240 aya varan vadeyle ev sahibi olma şansı! Mart 2021 konut kredisi faizinde bankalar en uygun teklifler geliyor

ZİRAAT BANKASI KREDİ AVANTAJLARI

Ekspertiz değeri 500.000 TL ve altında olan konutlara ekspertiz değerinin %90'ına kadar, 500.000 TL'nin üzerinde olan konutlara ise ekspertiz değerinin %80'ine kadar 120 aya varan vadeler ile kredi kullanabilirsiniz.

240 aya varan vadeyle ev sahibi olma şansı! Mart 2021 konut kredisi faizinde bankalar en uygun teklifler geliyor

Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Gerekli görülmesi halinde ek teminat talep edilebilir.

240 aya varan vadeyle ev sahibi olma şansı! Mart 2021 konut kredisi faizinde bankalar en uygun teklifler geliyor

Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası* ürünlerini sunmaktadır.

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ