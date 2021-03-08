240 aya varan vadeyle ev sahibi olma şansı! Mart 2021 konut kredisi faizinde bankalardan en uygun teklifler geliyor
Konut kredisi çekerek ev alacak olan binlerce kişi bankaların yeni ayla birlikte duyurduğu kredi faiz oranlarını inceliyor. Mart ayının gelmesiyle birlikte bankalar yeni kampanyalarını duyururken bazıları da faiz oranlarında değişikliğe gitti. Bu bağlamda ev alma düşüncesi olanlar ve internetteki ilan sitelerinden ev bakanlar konut kredisi faiz oranlarındaki son durumu detaylı bir şekilde öğrenerek ona göre bankanın yolunu tutmak istiyor. Detayları merak edenler için banka banka son durumu haberimizde derledik.
08.03.2021 11:57
- Son Güncelleme: 08.03.2021 11:59
240 aya varan vadeyle ev sahibi olma şansı! Mart 2021 konut kredisi faizinde bankalar en uygun teklifler geliyor. Ev almak isteyenler sık sık bankaların hesaplama araçları üzerinden konut kredisi faiz oranlarını hesaplıyor ve ona göre planlar yapıyor. Bu bağlamda çoğu kişi de en uygun faizi veren bankaya başvuru yapıyor. İlan sitelerinde ev bakanlar özellikle yeni ayın gelmesiyle konut kredisindeki faiz oranlarını merakla araştırmaya başladı. İşte banka banka son durum