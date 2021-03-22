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Bu illerden ev alanlar yaşadı! İşte konut fiyatının en çok arttığı şehirler...

Türkiye genelinde konut fiyatlarında yıllık değer değişiminin ortalama yüzde 34,55 olduğu hesaplandı. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 22 lira olurken, ortalama konut fiyatı ise 392 bin 860 lira olarak hesaplandı. Peki hangi ilde fiyatlar ne kadar arttı? İşte detaylar...

22.03.2021 11:56 - Son Güncelleme: 22.03.2021 11:56
Bu illerden ev alanlar yaşadı! İşte konut fiyatının en çok arttığı şehirler...

Şehir:Şanlıurfa
Konut Satış Adedi: 1.759
Toplam Satış İçinde Payı (%): 2,2
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.754
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 274.050
Yıllık Değer Değişimi (%): 43,18
Geri Dönüş Süresi (yıl): 17

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu illerden ev alanlar yaşadı! İşte konut fiyatının en çok arttığı şehirler...

Şehir:Hatay
Konut Satış Adedi: 1.380
Toplam Satış İçinde Payı (%): 1,7
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.902
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 262.950
Yıllık Değer Değişimi (%): 32,08
Geri Dönüş Süresi (yıl): 21

Bu illerden ev alanlar yaşadı! İşte konut fiyatının en çok arttığı şehirler...

Şehir: Kayseri
Konut Satış Adedi: 1.695
Toplam Satış İçinde Payı (%): 2,1
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.971
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 302.280
Yıllık Değer Değişimi (%): 29,59
Geri Dönüş Süresi (yıl): 27

Bu illerden ev alanlar yaşadı! İşte konut fiyatının en çok arttığı şehirler...

Şehir: Malatya
Konut Satış Adedi: 650
Toplam Satış İçinde Payı (%): 0,8
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.981
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 310.080
Yıllık Değer Değişimi (%): 28,8
Geri Dönüş Süresi (yıl): 23

Bu illerden ev alanlar yaşadı! İşte konut fiyatının en çok arttığı şehirler...

Şehir: Konya
Konut Satış Adedi: 1.885
Toplam Satış İçinde Payı (%): 2,3
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.044
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 300.480
Yıllık Değer Değişimi (%): 30,36
Geri Dönüş Süresi (yıl): 22