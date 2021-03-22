Bu illerden ev alanlar yaşadı! İşte konut fiyatının en çok arttığı şehirler...

Türkiye genelinde konut fiyatlarında yıllık değer değişiminin ortalama yüzde 34,55 olduğu hesaplandı. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 22 lira olurken, ortalama konut fiyatı ise 392 bin 860 lira olarak hesaplandı. Peki hangi ilde fiyatlar ne kadar arttı? İşte detaylar...

22.03.2021 11:56 - Son Güncelleme: 22.03.2021 11:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





