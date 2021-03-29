TOKİ'de Mart ayı konut fırsatları bitmek üzere! Yüzde 15, 25 veya 40 peşinatla daire sahibi olun! 31 ilde başvurular...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) her ay açık artırma ya da açık satış yöntemiyle pek çok dairenin satışını yapıyor. Bu ay son olarak Toplu Konut İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 31 ilde 137 konut ile 21 ilde 120 iş yerinin 30-31 Mart tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa sunulacağı bilgisine yer verildi. Konutlar, yüzde 10, 15, 25 veya 40 peşinat ile 108, 120 ve 180 ay vadeyle alınabilecek. Daire sahibi olmak isteyenler ise hangi illerde satış yapıldığını merak etmekte. İşte konut satışı yapılan iller

29.03.2021 16:02 - Son Güncelleme: 29.03.2021 16:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





