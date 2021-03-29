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TOKİ'de Mart ayı konut fırsatları bitmek üzere! Yüzde 15, 25 veya 40 peşinatla daire sahibi olun! 31 ilde başvurular...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) her ay açık artırma ya da açık satış yöntemiyle pek çok dairenin satışını yapıyor. Bu ay son olarak Toplu Konut İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 31 ilde 137 konut ile 21 ilde 120 iş yerinin 30-31 Mart tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa sunulacağı bilgisine yer verildi. Konutlar, yüzde 10, 15, 25 veya 40 peşinat ile 108, 120 ve 180 ay vadeyle alınabilecek. Daire sahibi olmak isteyenler ise hangi illerde satış yapıldığını merak etmekte. İşte konut satışı yapılan iller

29.03.2021 16:02 - Son Güncelleme: 29.03.2021 16:05
TOKİ'de Mart ayı konut fırsatları bitmek üzere! Yüzde 15, 25 veya 40 peşinatla daire sahibi olun! 31 ilde başvurular...

TOKİ bu ay 31 ilde konut ve 21 ilde iş yeri satışı yapıyor. Bu ay paylaşılan son bilgiye göre, yüzde 10, 15, 25, 40 peşinat ve 180 ay vadeyle ev sahibi olabilirsiniz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 31 ilde 137 konut ile 21 ilde 120 iş yerini 30-31 Mart'ta açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Başvuruya dair detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar ise konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından verilecek.

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TOKİ'de Mart ayı konut fırsatları bitmek üzere! Yüzde 15, 25 veya 40 peşinatla daire sahibi olun! 31 ilde başvurular...

AÇIK ARTIRMA SATIŞ DUYURUSU (MUHTELİF İŞYERİ ve KONUT)

İdaremiz mülkiyetinde bulunan 137 adet konut 30 Mart 2021 tarihinde ve 120 adet işyeri 31 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek Açık Artırma (teklif alma) ile satışa sunulmuştur.

TOKİ'de Mart ayı konut fırsatları bitmek üzere! Yüzde 15, 25 veya 40 peşinatla daire sahibi olun! 31 ilde başvurular...

Satış işlemlerine yönelik reklam, tanıtım, pazarlama ve satış organizasyonu hizmetleri Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından yerine getirilecektir. Açık Artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular/teminatlar anılan Bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecektir.

TOKİ'de Mart ayı konut fırsatları bitmek üzere! Yüzde 15, 25 veya 40 peşinatla daire sahibi olun! 31 ilde başvurular...

Bununla birlikte, teklif alma sonrası Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatma işlemleri yine anılan Bankalar tarafından belirlenecek Temerküz Şubeler aracılığı ile yürütülecektir. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru kabul edilecektir.

TOKİ'de Mart ayı konut fırsatları bitmek üzere! Yüzde 15, 25 veya 40 peşinatla daire sahibi olun! 31 ilde başvurular...

AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN?

30 Mart Salı günü saat 11.00'de 137 konut için, 31 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de ise 120 iş yeri için müzayede yapılacak.