180 aya varan vadeyle daire sahibi olma imkanı! TOKİ'den 31 ilde konut, 21 ilde iş yeri müjdesi! İşte şartlar...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından her ay pek çok ilde uygun fiyatlı konut satışları sürüyor. Son olarak Toplu Konut İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 31 ilde 137 konut ile 21 ilde 120 iş yerinin 30-31 Mart tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa sunulacağı bilgisine yer verildi. Konutlar, yüzde 10, 15, 25 veya 40 peşinat ile 108, 120 ve 180 ay vadeyle alınabilecek. Daire sahibi olmak isteyenler ise hangi illerde satış yapıldığını öğrenmek istiyor.