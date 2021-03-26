180 aya varan vadeyle daire sahibi olma imkanı! TOKİ'den 31 ilde konut, 21 ilde iş yeri müjdesi! İşte şartlar...
TOKİ açık artırmayla 31 ilde konut ve 21 ilde iş yeri satışı yapacak. Bu ay paylaşılan son bilgiye göre, yüzde 10, 15, 25, 40 peşinat ve 180 ay vadeyle ev sahibi olabilirsiniz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 31 ilde 137 konut ile 21 ilde 120 iş yerini 30-31 Mart'ta açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Başvuruya dair detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar ise konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından verilecek. İşte merak edilenler...
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından her ay pek çok ilde uygun fiyatlı konut satışları sürüyor. Son olarak Toplu Konut İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 31 ilde 137 konut ile 21 ilde 120 iş yerinin 30-31 Mart tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa sunulacağı bilgisine yer verildi. Konutlar, yüzde 10, 15, 25 veya 40 peşinat ile 108, 120 ve 180 ay vadeyle alınabilecek. Daire sahibi olmak isteyenler ise hangi illerde satış yapıldığını öğrenmek istiyor.
Satış işlemlerine yönelik reklam, tanıtım, pazarlama ve satış organizasyonu hizmetleri Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından yerine getirilecektir. Açık Artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular/teminatlar anılan Bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecektir.