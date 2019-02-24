TOKİ'den emekliye ayda 304 TL taksitle ev fırsatı
Türkiye genelinde 36 ilde 4 binden fazla konutu satışa sunan TOKİ, emekliler için ayrıcalık tanıdı. Buna göre emekli ve dar gelirliler, ayda 304 TL'den başlayan taksit fırsatları ile ev sahibi olabilecek. İşte il il TOKİ'nin satışa sunduğu evler ve fırsatlar...
Kurayla satışa çıkan birçok projesinde emekliye özel kontenjan ayıran TOKİ, açık satışta bulunan konutlarında da emeklinin ev sahibi olabilmesi için uygun koşullar ve uzun vade imkânı sağlıyor.
EN UCUZ 66 BİN LİRA
TOKİ'nin şu anda 36 ilde bulunan 4 bin 759 konutunda özellikle dar gelirli, engelli ve emekli vatandaşlar için önemli fırsatlar sunuluyor. Evlerin taksiti bu gruptaki vatandaşların bütçesine uygun olarak 305 liradan başlıyor. Konut fiyatları ise 66 bin liraya kadar düşüyor. Konutların başvuru süresi bir kısmı için 29 Mart, bir kısmı için de 28 Haziran'a kadar devam edecek.
PEŞİNAT VE VADE
Satıştaki konutlar için peşinat oranları, projeye göre yüzde 10, 12, 15, 20, 25 olarak değişiklik gösteriyor. Ödenen peşinata göre vade süresi de uzayabiliyor. Daha düşük peşinat ödeyenin vadesi daha düşük oluyor. Vade süreleri de 96, 108 120, 180, 216 ve 240 ay oluyor. Bu oranlar proje ve ile göre farklılık gösterebiliyor.
TALEP EDERLERSE
TOKİ, mevcut üretimlerdeki yüzde 25 emekli kontenjanının yanı sıra doğrudan emeklilerin talepleri kapsamında 'İkinci Bahar Projesi' ile yeni konut projeleri de hayata geçiriyor. TOKİ, bu projeler için zaman zaman talep topluyor.
BUNLARA DİKKAT!
- Başvurular evin bulunduğu yerdeki Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yapılacak.
- Başvuru yapılırken Gayrimenkul SatışSözleşmesi imzalanacak.
- Sözleşme imzalanırken daire bedelinin en az yüzde 10'u kadar peşinat alınıyor.
- Evi alanlar 14 gün içinde cezasız cayabilir.
- Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yıl ocak ve temmuz'da iki kez memur maaş artışına göre zamlanacak.
BAŞVURUDA ARANAN ŞARTLAR
Daire almak isteyen emekliler ilgili bankaya başvuru yapacak. TOKİ'nin konutlarına başvurabilmek için öncelikle emeklinin kendisi, eş ve velayeti altındaki çocukları üzerine kayıtlı ev olmayacak. İkinci olarak daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olmak koşulu aranıyor. Ev alınacak il/ilçede en az bir yıl ikamet şartı da var.
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