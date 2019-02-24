TOKİ'den emekliye ayda 304 TL taksitle ev fırsatı

Kurayla satışa çıkan birçok projesinde emekliye özel kontenjan ayıran TOKİ, açık satışta bulunan konutlarında da emeklinin ev sahibi olabilmesi için uygun koşullar ve uzun vade imkânı sağlıyor.

EN UCUZ 66 BİN LİRA

TOKİ'nin şu anda 36 ilde bulunan 4 bin 759 konutunda özellikle dar gelirli, engelli ve emekli vatandaşlar için önemli fırsatlar sunuluyor. Evlerin taksiti bu gruptaki vatandaşların bütçesine uygun olarak 305 liradan başlıyor. Konut fiyatları ise 66 bin liraya kadar düşüyor. Konutların başvuru süresi bir kısmı için 29 Mart, bir kısmı için de 28 Haziran'a kadar devam edecek.