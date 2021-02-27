TOKİ 11 ilde 1.143 daire satıyor! Muhteşem fırsatları sakın kaçırmayın! Son başvuru tarihi...
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 11 ilde 1.143 konut satışı açık satış, kuralı satış ve açık artırma yöntemiyle devam ediyor. Bu bağlamda daire fırsatları ev almak isteyenler tarafından merak ediliyor. Kurum her yıl on binlerce vatandaşı uygun fiyatlarla konut sahibi yapıyor. TOKİ tarafından yapılan son duyuruda 11 ilde uygun fiyatlarla konut satışı yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Ev almak isteyenler ise konu hakkında yapılan açıklamayı detaylı bir şekilde öğrenmek istiyor. TOKİ'nin yaptığı son duyurudaki bilgileri, başvuru şartlarını ve satışın yapıldığı illeri öğrenmek isteyenler araştırmalarına devam ediyor. Başvuru yapacakların belirlenen tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvuru yapmasının yeterli olacağı ifade edildi.
27.02.2021 18:26
- Son Güncelleme: 27.02.2021 18:28
TOKİ 11 ilde 1.143 daire satıyor! Muhteşem fırsatları sakın kaçırmayın! Son başvuru tarihi... Toplu Konut İdaresi (TOKİ) bazı illerde uygun fiyatlı daireleri satışı yapıyor. Bu bağlamda daire satışı yapılan illerden ev almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) son olarak yapılan açıklamada ve internet sitesinde yer alan bilgilerde 2021 yılı konut başvurularının başladığı ve bazı şehirlerde vatandaşların uygun fiyata ev sahibi yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Ev sahibi olmak isteyenler ise hangi illerde konut satışı yapıldığını ve başvuru şartlarını öğrenmek istiyor.