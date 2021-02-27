TOKİ 11 ilde 1.143 daire satıyor! Muhteşem fırsatları sakın kaçırmayın! Son başvuru tarihi... Toplu Konut İdaresi (TOKİ) bazı illerde uygun fiyatlı daireleri satışı yapıyor. Bu bağlamda daire satışı yapılan illerden ev almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) son olarak yapılan açıklamada ve internet sitesinde yer alan bilgilerde 2021 yılı konut başvurularının başladığı ve bazı şehirlerde vatandaşların uygun fiyata ev sahibi yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Ev sahibi olmak isteyenler ise hangi illerde konut satışı yapıldığını ve başvuru şartlarını öğrenmek istiyor.