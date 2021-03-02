6 bin 600 lira sınırı! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... | Kira beyannamesi vermek için sınır ne kadar?
Mart ayı beyanname ayı olarak biliniyor. Mart ayı içerisinde geçtiğimiz yıl elde edilen kira gelirinin toplamının beyan edilmesi gerekiyor. Eğer konut kirası geliriniz 2020 içerisinde toplam 6 bin 600 liradan düşükse beyanname vermeyecek. Beyanname vermeyen mülk sahipleri vergi de ödemeyecek. Peki işyeri kiralarında stopaj geçen yıl düşmüştü, ödeyeceğim vergimi etkiliyor mu? Beyanname vermek için kira geliri ne kadar olmalı? Ne kadar vergi öderim? İşte detaylar...
02.03.2021 08:58
- Son Güncelleme: 02.03.2021 09:20
Mülk sahipleri sorularını aslında şubat ayının başından itibaren iletmeye başlamışlardı. Beyanname vermek için en az ne kadar kira geliri elde etmek gerekiyor? İşyeri kiralarında stopaj geçen yıl düşmüştü, ödeyeceğim vergimi etkiliyor mu?
Hisseli olarak mülk sahibiyim, beyan sınırı değişiyor mu? Götürü gider ve gerçek giderin farkı ne? Çocuklarımın özel okul faturalarını vergiden düşebilir miyim?
İşte vergi beyannamesi ile ilgili detaylar
Sigorta poliçelerini vergi hesabında indirim olarak gösterebilir miyim? Beyannameyi internetten nasıl göndereceğim? Ve diğer ayrıntılar...
SORULARA YANIT
2021 beyannameleri için güncel değerler üzerinden merak edilen tüm soruları yanıt buluyor...
Konut kira gelirlerinde beyan sınırını, gerçek gider götürü gider ayırımını, hisseli mülk sahipleri için hesaplama yöntemleri belli oldu. Farklı konut kira gelirleri için örnek vergi hesaplamaları da tablo üzerinden görülebilir…