6 bin 600 lira sınırı! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... | Kira beyannamesi vermek için sınır ne kadar?

Mart ayı beyanname ayı olarak biliniyor. Mart ayı içerisinde geçtiğimiz yıl elde edilen kira gelirinin toplamının beyan edilmesi gerekiyor. Eğer konut kirası geliriniz 2020 içerisinde toplam 6 bin 600 liradan düşükse beyanname vermeyecek. Beyanname vermeyen mülk sahipleri vergi de ödemeyecek. Peki işyeri kiralarında stopaj geçen yıl düşmüştü, ödeyeceğim vergimi etkiliyor mu? Beyanname vermek için kira geliri ne kadar olmalı? Ne kadar vergi öderim? İşte detaylar...

02.03.2021 08:58 - Son Güncelleme: 02.03.2021 09:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





