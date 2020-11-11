Bu evlerin fiyatları 35 bin liradan başlıyor! Hem de krediye uygun...

Ev sahibi olmak isteyenler arayışlarını sürdürüyor. Çok uygun fiyatlara satılan daireler yeni sahiplerini bekliyor. Kimisi şehrin dışında kimisi şehrin içinde birçok daire satışta.



Hürriyet'in haberine göre kira geliriyle kendi borcunu ödeyecek durumda olan dairelere ise ilgi artışta.



Bankalar ellerinde bulunan konutları çok ucuz fiyatlara satıyor. Bankalardan satılan konutlara kredi de çıkıyor. Bu sayede hem ucuza daire sahibi olunuyor hem de kira öder gibi düşük tutarlarda taksitler ödeniyor.



İşte Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde bankalardan satılan konutlar: