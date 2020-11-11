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Bu evlerin fiyatları 35 bin liradan başlıyor! Hem de krediye uygun...

Ev almak isteyen yüz binlerce kişi, konut satışlarındaki ve konut kredilerindeki kampanyaları yakından takip ediyor. Krediye uygun olarak alınabilen bazı daireler, kiraya verilerek adeta kendi borcunu kendi ödüyor. 35 bin liradan başlayan fiyatlarla satılan konutlar, 23 milyon liraya kadar alıcı bulabiliyor. İşte o fırsatlar...

11.11.2020 13:42 - Son Güncelleme: 11.11.2020 13:42
Bu evlerin fiyatları 35 bin liradan başlıyor! Hem de krediye uygun...

Ev sahibi olmak isteyenler arayışlarını sürdürüyor. Çok uygun fiyatlara satılan daireler yeni sahiplerini bekliyor. Kimisi şehrin dışında kimisi şehrin içinde birçok daire satışta.

Hürriyet'in haberine göre kira geliriyle kendi borcunu ödeyecek durumda olan dairelere ise ilgi artışta.

Bankalar ellerinde bulunan konutları çok ucuz fiyatlara satıyor. Bankalardan satılan konutlara kredi de çıkıyor. Bu sayede hem ucuza daire sahibi olunuyor hem de kira öder gibi düşük tutarlarda taksitler ödeniyor.

İşte Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde bankalardan satılan konutlar:

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu evlerin fiyatları 35 bin liradan başlıyor! Hem de krediye uygun...

AYDIN NAZİLLİ
1+1
53 metrekare
120 bin lira

Bu evlerin fiyatları 35 bin liradan başlıyor! Hem de krediye uygun...

ŞANLIURFA HALİLİYE
1+1
72 metrekare
34 bin 453 lira

Bu evlerin fiyatları 35 bin liradan başlıyor! Hem de krediye uygun...

KÜTAHYA HAMİDİYE MAHALLESİ
2+1
61 metrekare
38 bin lira

Bu evlerin fiyatları 35 bin liradan başlıyor! Hem de krediye uygun...

OSMANİYE MERKEZ
1+1
35 metrekare
45 bin lira

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