Son viraja giriliyor! TOKİ'den yüzlerce ucuz fiyatlı daire müjdesi! 4 ilde 53 gün sonra...

TOKİ tarafından bazı illerde açık satışla satışa sunulan konutlar için başvurular sürüyor. Fırsatlar çok yakında sona erecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygun fiyatlı konut satışı devam ediyor. Konutlar için fiyatlar 114 bin liradan başlıyor. 240 aya kadar vade imkanının olduğu fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlar konutlara ilişkin bilgileri öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Son açıklamayla beraber, çekiliş ve kura şartı olmayan, dört ilde bulunan, bin 57 konut satışının devam ettiği biliniyor.

09.05.2021 14:26 - Son Güncelleme: 09.05.2021 14:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





