RAMAZAN İMSAKİYE
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Bin 57 konutun satışı sürüyor! En fazla 678 lira taksitle ev sahibi olma fırsatı! Son başvuru tarihi...

TOKİ ev sahibi olmak isteyenler vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) daire almak isteyenler için fırsatlar sürüyor. Her yıl binlerce kişiyi az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile ev sahibi yapan TOKİ satışa sunduğu daireleri duyurdu. 1.057 konutta kura ve çekilişin olmadığı büyük fırsatta aylık ödemeler 557 liradan başlıyor. Daire almak isteyenler başvuru şartlarını, hangi illerde satış yapıldığını ve ödeme şartlarını öğrenmek istiyor. İşte satışa sunulan daireler hakkında bilgiler...

27.04.2021 14:31 - Son Güncelleme: 27.04.2021 14:31
Bin 57 konutun satışı sürüyor! En fazla 678 lira taksitle ev sahibi olma fırsatı! Son başvuru tarihi...

TOKİ tarafından son sunulan uygun fiyatlı daire fırsatları çok yakında sona erecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygun fiyatlı konut satışı devam ediyor. Konutlar için fiyatlar 114 bin liradan başlıyor. 240 aya kadar vade imkanının olduğu fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlar konutlara ilişkin bilgileri öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Son açıklamayla beraber, çekiliş ve kura şartı olmayan, dört ilde bulunan, bin 57 konut satışı devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bin 57 konutun satışı sürüyor! En fazla 678 lira taksitle ev sahibi olma fırsatı! Son başvuru tarihi...

Alt ve orta gelir grubuna hitap eden projelerde fiyatlar en düşük 114 bin lira seviyesinde.

Bin 57 konutun satışı sürüyor! En fazla 678 lira taksitle ev sahibi olma fırsatı! Son başvuru tarihi...

En düşük peşinat seçeneğine göre taksitler de yaklaşık 557 liradan başlıyor.

Bin 57 konutun satışı sürüyor! En fazla 678 lira taksitle ev sahibi olma fırsatı! Son başvuru tarihi...

240 AYA KADAR VADE

Ödeme seçenekleri ise projeden projeye farklılık gösteriyor.

Bin 57 konutun satışı sürüyor! En fazla 678 lira taksitle ev sahibi olma fırsatı! Son başvuru tarihi...

Seçenekler arasında yüzde 12 peşinat bedeli için 180 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 240 ay vade, yüzde 10 peşinat bedeli için 120 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 180 ay vade bulunuyor.