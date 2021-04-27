Bin 57 konutun satışı sürüyor! En fazla 678 lira taksitle ev sahibi olma fırsatı! Son başvuru tarihi...
TOKİ ev sahibi olmak isteyenler vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) daire almak isteyenler için fırsatlar sürüyor. Her yıl binlerce kişiyi az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile ev sahibi yapan TOKİ satışa sunduğu daireleri duyurdu. 1.057 konutta kura ve çekilişin olmadığı büyük fırsatta aylık ödemeler 557 liradan başlıyor. Daire almak isteyenler başvuru şartlarını, hangi illerde satış yapıldığını ve ödeme şartlarını öğrenmek istiyor. İşte satışa sunulan daireler hakkında bilgiler...
TOKİ tarafından son sunulan uygun fiyatlı daire fırsatları çok yakında sona erecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygun fiyatlı konut satışı devam ediyor. Konutlar için fiyatlar 114 bin liradan başlıyor. 240 aya kadar vade imkanının olduğu fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlar konutlara ilişkin bilgileri öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Son açıklamayla beraber, çekiliş ve kura şartı olmayan, dört ilde bulunan, bin 57 konut satışı devam ediyor.