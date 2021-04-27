Bin 57 konutun satışı sürüyor! En fazla 678 lira taksitle ev sahibi olma fırsatı! Son başvuru tarihi...

TOKİ tarafından son sunulan uygun fiyatlı daire fırsatları çok yakında sona erecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygun fiyatlı konut satışı devam ediyor. Konutlar için fiyatlar 114 bin liradan başlıyor. 240 aya kadar vade imkanının olduğu fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlar konutlara ilişkin bilgileri öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Son açıklamayla beraber, çekiliş ve kura şartı olmayan, dört ilde bulunan, bin 57 konut satışı devam ediyor.