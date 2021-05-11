Son tarih 31 Mayıs! Ev, dükkan, arsa, arazi sahipleri dikkat! Sakın kaçırmayın cezası var...

Ev, dükkan, arsa ve arazi gibi yatırımı olanların ödemesi gereken emlak vergisinde son tarih 31 Mayıs 2021. Emlak vergisinin ilk taksitinin bu tarihe kadar ödenmesi gerekiyor. Ödemeler belediye veznesinden, belediyenin banka hesabından ya da internet üzerinden yapılabiliyor. İşte emlak vergisi ile ilgili bilmeniz gerekenler...

11.05.2021 11:17 - Son Güncelleme: 11.05.2021 11:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





