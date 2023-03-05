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Haberler Emlak Prefabrik ev fiyatları sağ gösterip, sol vurdu! 95 bine hemen teslim 1+1 ev sahibi olabilirsiniz! Vatandaş Tinny House'lara yöneldi!

Prefabrik ev fiyatları sağ gösterip, sol vurdu! 95 bine hemen teslim 1+1 ev sahibi olabilirsiniz! Vatandaş Tinny House'lara yöneldi!

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında yerleşim yerleri için barınma ihtiyacı doğan vatandaşların prefabrik ev talepleri hızla artmıştı. İzmir ve İstanbul gibi deprem riski yüksek şehirlerde yaşayanlar da prefabrik evlere yönelerek daha güvenli bir yaşam alanı sağlamayı amaçlamışlardı. Bu artan talep sonucunda prefabrik ev fiyatları yükselmiş ve stoklu ev bulmak neredeyse imkansız hale gelmişti. Peki, Tiny House nedir? Bu evler neden bu kadar ilgi görüyor? Bizler bu yazımızda Tiny House konusunu detaylı bir şekilde ele alarak, tüm sorularınızı yanıtlayacağız.

takvim.com.tr
05.03.2023 12:06 - Son Güncelleme: 06.03.2023 13:09
Prefabrik ev fiyatları sağ gösterip, sol vurdu! 95 bine hemen teslim 1+1 ev sahibi olabilirsiniz! Vatandaş Tinny House’lara yöneldi!

Deprem sonrası yaşanan bu talep artışı sadece prefabrik evleri değil, aynı zamanda Tiny House evlerini de gündeme getirdi.

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Prefabrik ev fiyatları sağ gösterip, sol vurdu! 95 bine hemen teslim 1+1 ev sahibi olabilirsiniz! Vatandaş Tinny House’lara yöneldi!

Bu evlerin fiyatları mobil olmaları sayesinde karavan olarak bile kullanılabildiği için prefabrik evlere göre daha ucuzdu.

Prefabrik ev fiyatları sağ gösterip, sol vurdu! 95 bine hemen teslim 1+1 ev sahibi olabilirsiniz! Vatandaş Tinny House’lara yöneldi!

Böylece depremden etkilenenler hem güvenli hem de ekonomik bir çözüm için Tiny House evlere yönelmeye başladılar. Bu nedenle, prefabrik ev fiyatları yükselirken Tiny House fiyatları ise düşüş gösterdi.

Prefabrik ev fiyatları sağ gösterip, sol vurdu! 95 bine hemen teslim 1+1 ev sahibi olabilirsiniz! Vatandaş Tinny House’lara yöneldi!

Tiny House Evlerin Prefabrik Evlerden Farkları

Tiny House evler, 30 metrekareye kadar küçük boyutlu, işlevsel ve gereksiz alanlar barındırmayan ev modelleridir. Sabit olmalarının yanı sıra tekerlek takılarak mobil özellik kazanabilirler.

Prefabrik ev fiyatları sağ gösterip, sol vurdu! 95 bine hemen teslim 1+1 ev sahibi olabilirsiniz! Vatandaş Tinny House’lara yöneldi!

Doğayla iç içe yaşamayı tercih eden kişiler tarafından tercih edilirler ve geleneksel evlerde bulunan tüm özellikleri sunarlar.

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