Prefabrik ev fiyatları sağ gösterip, sol vurdu! 95 bine hemen teslim 1+1 ev sahibi olabilirsiniz! Vatandaş Tinny House'lara yöneldi!
Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında yerleşim yerleri için barınma ihtiyacı doğan vatandaşların prefabrik ev talepleri hızla artmıştı. İzmir ve İstanbul gibi deprem riski yüksek şehirlerde yaşayanlar da prefabrik evlere yönelerek daha güvenli bir yaşam alanı sağlamayı amaçlamışlardı. Bu artan talep sonucunda prefabrik ev fiyatları yükselmiş ve stoklu ev bulmak neredeyse imkansız hale gelmişti. Peki, Tiny House nedir? Bu evler neden bu kadar ilgi görüyor? Bizler bu yazımızda Tiny House konusunu detaylı bir şekilde ele alarak, tüm sorularınızı yanıtlayacağız.
05.03.2023 12:06 - Son Güncelleme: 06.03.2023 13:09