Prefabrik ev, bahçe, çiftlik hayali kurana müjde! Milli Emlak satılık arazi ilanlarını duyurdu! 13 bin TL’ye İzmir Tire’de satılık arsa!

Arsa almak isteyenler için Milli Emlak'tan en uygun fiyatlı arazileri sizler için derledik. Bahçe, çiftlik, prefabrik ev hayali kuranlar için 13 bin TL'den başlayan fiyatlarla birçok arazi satışa sunuldu. Milli Emlak tarafından ilana koyulan bu araziler binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Özellikle İzmir Tire'de ve Antalya Serik'te yer alan arsalar büyük ilgi çekti. İşte Milli Emlak'tan uygun fiyatlı satılık arsa ilanları...