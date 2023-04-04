Milli Emlak'tan 363.000 TL'ye bahçeli ev fırsatı! 3.900 TL peşinle İzmir Tire'de 13.000 TL'ye arsa! 138.000 TL...
İzmir Tire'de satılık arsa ilanları büyük ilgi çekiyor. Milli Emlak tarafından paylaşılan uygun fiyatlı arsa ilanlarını sizler için derledik.
04.04.2023 10:20 - Son Güncelleme: 04.04.2023 10:22
Milli Emlak tarafından satışa konulan uygun fiyatlı arsa ilanları büyük ilgi çekiyor. Özellikle İzmir Tire'de satışa konulan 13 bin TL'lik arsa için araştırmalar hızlandı. Samsun Atakum, İzmir Tire ve birçok ilde arsa satın alarak prefabrik ev yapma hayali kuranlara en uygun prefabrik ev fiyatlarını ve satılık arsaları derledik. İşte Milli Emlak'tan satılık arsa ilanları...