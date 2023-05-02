Halkbank arsa, ev, bina ilanlarını duyurdu! %1.29 faizli konut kredisi + 360 bin TL'ye daire fırsatı.... 90.000 TL'ye satılık iş yeri!
Halkbank, Mayıs ayı için satılık gayrimenkul ilanlarını açıkladı. Banka tarafından satışa sunulan gayrimenkuller, birçok kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Halkbank'ın bu ayki ilanları arasında farklı büyüklüklerde ve fiyat aralıklarında pek çok gayrimenkul yer alıyor. Halkbank'ın satılık gayrimenkul ilanları arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Adana gibi pek çok ilde yer alan daireler, arsalar, tarlalar ve işyerleri bulunuyor. İlanlarda yer alan gayrimenkuller, farklı lokasyonları ve özellikleriyle dikkat çekiyor. Halkbank'ın satışa sunduğu gayrimenkuller, uygun fiyat aralıklarıyla birçok kişinin ilgisini çekiyor. İlana çıkan gayrimenkuller arasında özellikle yatırım amaçlı alımlar için uygun fırsatlar yer alıyor.
02.05.2023 09:40 - Son Güncelleme: 02.05.2023 09:42
Halkbank tarafından satışa konulan ilanlar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 90 bin TL'ye satışa konulan iş yeri ve 260 bin TL'lik daire için araştırmalar hızlandı. Halkbank tarafından sunulan kredi kampanyalarıyla birlikte oldukça uygun fiyata alabileceğiniz gayrimenkulleri sizler için derledik. İşte Halkbank mayıs ayı satılık gayrimenkul ilanları...