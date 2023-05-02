Halkbank arsa, ev, bina ilanlarını duyurdu! %1.29 faizli konut kredisi + 360 bin TL’ye daire fırsatı.... 90.000 TL’ye satılık iş yeri!

Halkbank tarafından satışa konulan ilanlar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 90 bin TL'ye satışa konulan iş yeri ve 260 bin TL'lik daire için araştırmalar hızlandı. Halkbank tarafından sunulan kredi kampanyalarıyla birlikte oldukça uygun fiyata alabileceğiniz gayrimenkulleri sizler için derledik. İşte Halkbank mayıs ayı satılık gayrimenkul ilanları...