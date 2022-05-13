O mesleği yapanlara çok ihtiyaçları var! 4 bin Euro maaş! Tesisatçı, elektrikçi, kaynakçı, kazancı... Almanya'da işçi olarak çalışmak isteyenlere müjde!

Ülkemizde yurt dışında kariyet yapmak isteyen bir çok kişi bulunuyor. 2022 itibariyle Almanya başta olmak üzere bir çok ülkede yeni fırsatlar tek tek gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu yıl yabancı ülkeler her yerde o meslekleri icra edenleri arıyor. İş gücü ihtiyacının karşılanması amacıyla farklı ülkelerden alımlar yapılacak. Türkiye'den de o meslekleri yapanlar Almanya'ya ya da diğer bir çok ülkeye gidebilecek. Aylık 4 bin Euro maaş veriliyor. İşte alım yapılan, en çok ihtiyaç duyulan o meslekler...