Milli Emlak'tan Bursa Osmangazi'de lojman fırsatı! 1 adet daire 208 bin TL'ye denk geliyor! İşte ihale tarihi!
Milli Emlak satış ilanları ev sahibi olmak isteyen birçok kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde satışa çıkan ilanlardan biri vatandaşların ilgisini çekti. Peki, Milli Emlak satılık ilanları neler? Milli Emlak ihale tarihleri ne zaman? Milli Emlak satış ilanları neler? İşte merak edilenler...
Milli Emlak satış ilanları vatandaşlar tarafından sık sık aratılıyor. Geçtiğimiz günlerde Bursa'da yer alan bir lojmanın satılığa çıkmaısyla vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte satış ilanı ve ihale detayları...
Taşınmaz No :16020110947
Pafta / Ada / Parsel :H22D07A3D / 5476 / 9
İmar Durumu :İmarlı
İmar Özellik Adı :Konut Alanı
İmar Tarihi :
Yasal Dayanak :4706 / 4 Kamu Konutları.
Taşınmaz Yüzölçümü :1.247,34m2
Hazine Hissesi :1.247,34 m2
Satılacak Yüzölçümü :1.247,34 m2
Toplam Tahmin Bedel :10.195.000,00
Geçici Teminat Bedeli :1.019.500,00
İhale Tarihi ve Saati :20.07.2022 14:00
Açıklama :48 Bölümlü Kargir Apartman
Taşınmaz cinsinin kargir 3 katlı bina ve arsası olarak belirtiliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Bursa Yıldırım kamu lojmanı satışı ile ilgili detaylı bilgileri Mlli Emlak gov adresinden öğrenebilirsiniz. Ya da (224) 221 13 00 telefon numarasını arayarak konu hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.
MİLLİ EMLAK ARSA NASIL ALINIR?
Satın alma talepleri, il, ilçe, mevki, pafta, ada, parsel numarasının da belirtildiği bir dilekçe ile taşınmazın bulunduğu il ve ilçelerde; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Şeflikleri) müracaat edilebilmektedir.