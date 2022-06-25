Milli Emlak’tan Bursa Osmangazi’de lojman fırsatı! 1 adet daire 208 bin TL’ye denk geliyor! İşte ihale tarihi!

Taşınmaz cinsinin kargir 3 katlı bina ve arsası olarak belirtiliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Bursa Yıldırım kamu lojmanı satışı ile ilgili detaylı bilgileri Mlli Emlak gov adresinden öğrenebilirsiniz. Ya da (224) 221 13 00 telefon numarasını arayarak konu hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.