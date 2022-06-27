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Kiracı olan herkesi ilgilendiriyor! En az yüzde 63'ü bunları bilmiyor

Emlak sektörüne ilişkin Mayıs 2022 dönemine ait hazırlanan veriler paylaşıldı. TÜİK verilerine göre geçtiğimiz ay Türkiye genelinde 122 bin 768 konut satılırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 108'lik artış yaşandı. Son dönemde kiracı ile ev sahipleri arasındaki gelişmelerle ilgili yapılan ankete göre ise kiracıların yüzde 63'ünün hakları konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığı belirtildi.

27.06.2022 13:37 - Son Güncelleme: 27.06.2022 13:44
Kiracı olan herkesi ilgilendiriyor! En az yüzde 63’ü bunları bilmiyor

400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan bir veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda hazırlanan Mayıs 2022 emlak verilerini paylaştı.

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Kiracı olan herkesi ilgilendiriyor! En az yüzde 63’ü bunları bilmiyor

TÜİK verilerine göre, geçen ay Türkiye genelinde konut satışları 122 bin 768 adet olurken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 108 artış kaydetti. Bununla birlikte ilk el satış oranı yüzde 27, ipotekli satış oranı da yüzde 25 olarak gerçekleşti.

Kiracı olan herkesi ilgilendiriyor! En az yüzde 63’ü bunları bilmiyor

Verilere göre, toplam konut aramaları içinde kullanıcıların yüzde 61'i satılık konut ararken, kiralık aramaların oranı artarak yüzde 39 oldu. Merkeze uzak çeper ilçelere talep artışı da devam etti.

Kiracı olan herkesi ilgilendiriyor! En az yüzde 63’ü bunları bilmiyor

Mayıs ayına özel olarak gerçekleştirilen özel araştırma dosyasında kiracı haklarına yönelik bilgi sahipliği incelendi.

Kiracı olan herkesi ilgilendiriyor! En az yüzde 63’ü bunları bilmiyor

Son dönemde kiracı hakları konusu yoğun bir şekilde gündeme gelirken, ankete katılan kiracıların yüzde 63'ü kiracı hakları konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığını belirtti.

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