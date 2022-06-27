Kiracı olan herkesi ilgilendiriyor! En az yüzde 63’ü bunları bilmiyor

TÜİK verilerine göre, geçen ay Türkiye genelinde konut satışları 122 bin 768 adet olurken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 108 artış kaydetti. Bununla birlikte ilk el satış oranı yüzde 27, ipotekli satış oranı da yüzde 25 olarak gerçekleşti.