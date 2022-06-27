Kiracı olan herkesi ilgilendiriyor! En az yüzde 63'ü bunları bilmiyor
Emlak sektörüne ilişkin Mayıs 2022 dönemine ait hazırlanan veriler paylaşıldı. TÜİK verilerine göre geçtiğimiz ay Türkiye genelinde 122 bin 768 konut satılırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 108'lik artış yaşandı. Son dönemde kiracı ile ev sahipleri arasındaki gelişmelerle ilgili yapılan ankete göre ise kiracıların yüzde 63'ünün hakları konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığı belirtildi.
27.06.2022 13:37 - Son Güncelleme: 27.06.2022 13:44
Mayıs ayına özel olarak gerçekleştirilen özel araştırma dosyasında kiracı haklarına yönelik bilgi sahipliği incelendi.
Son dönemde kiracı hakları konusu yoğun bir şekilde gündeme gelirken, ankete katılan kiracıların yüzde 63'ü kiracı hakları konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığını belirtti.