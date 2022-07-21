Milli Emlak’tan 20-100 bin TL arası satılık İMARLI arsalar! Gören şaştı kaldı! 500-600-700 m2 sudan ucuz hazine arazisi fiyatları! Ankara, Kütahya, Uşak...

Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün ilanları yatırımcılarca her gün takip ediliyor. Müdürlüğün web sitesinden yayınlanan o ilanlarda kimi zaman çok uygun alım fırsatları çıkıyor. Yeni ilanların satışa konulmaısnın ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. İşte Milli Emlak ucuz arsa fırsatları ve konu hakkında detaylar...